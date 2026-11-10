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Дата публікації
Категорія
Різне
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Красиві чоловічі та жіночі імена на літеру "Д": їхні значення та походження

Добірка найкрасивіших та найпопулярніших чоловічих і жіночих імен на літеру “Д”.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Красиві жіночі та чоловічі імена на літеру "Д"

Красиві жіночі та чоловічі імена на літеру "Д" / © Unsplash

Імена, що починаються з літери «Д», мають особливу енергетику в українській та світовій культурі. Літера «Д» втілює в собі доброту, духовну стійкість, цілеспрямованість та міцний зв’язок із родиною.

Людям, чиє ім’я починається на «Д», притаманні висока відповідальність, прагнення до справедливості, аналітичний розум і природна харизма.

Чоловічі імена на «Д»: сила, мудрість та шляхетність

Чоловічі імена на літеру «Д» несуть у собі сильну, впевнену енергетику. Серед них є як класичні слов’янські імена, так і давньогрецькі, івритські та європейські варіанти з багатим значенням.

  • Дмитро — давньогрецьке ім’я, яке володіє потужною енергетикою і перекладається як «присвячений Деметрі» (богині родючості та землі). Чоловіки з цим іменем зазвичай відзначаються наполегливістю, сміливістю та лідерськими якостями.

  • Данило (Даниїл) — ім’я давньоєврейського походження із значенням «Бог — мій суддя». Воно наділяє свого власника спокійною силою, виваженістю, аналітичним мисленням та високою моральністю.

  • Денис — походить від давньогрецького імені Діонісій і означає «присвячений Діонісу» (богу життєвих сил та натхнення). Символізує товариськість, життєлюбність, творчий потенціал і енергійність.

  • Давид — класичне ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як «улюблений» або «коханий». Воно додає чоловікові харизми, цілеспрямованості та дипломатичного таланту.

  • Дамір — ім’я із слов’янським та тюркським корінням, що означає «той, хто дарує мир» або «залізний, міцний». Наділяє володаря непохитним характером і принциповістю.

  • Домінік — вишукане ім’я латинського походження, що означає «належний Господу» або «народився у неділю». Звучить сучасно, аристократично та надає власнику витончених манер.

Жіночі імена на «Д»: краса, ніжність та внутрішнє світло

Жіночі імена на літеру «Д» вражають своєю мелодійністю, елегантністю та глибоким символізмом. Вони підкреслюють жіночність, чуйність і водночас внутрішній стержень дівчини.

  • Дарина (Дар’я) — ім’я з давньоперським та слов’янським корінням, що означає «переможниця», «володарка блага» або «дарована Богом». Дівчата з цим іменем володіють яскравим характером, енергійністю та чудовим почуттям гумору.

  • Діана — класичне латинське ім’я, яке буквально перекладається як «божественна». На честь давньоримської богині полювання та місяця. Воно наділяє власницю сильною волею, інтуїцією та витонченим смаком.

  • Даніела (Даніелла) — жіноча форма імені Данило, яка означає «Бог — мій суддя». Звучить надзвичайно ніжно та європейськи, наділяючи дівчину мудрістю і добротою.

  • Дана — лаконічне слов’янське ім’я із значенням «дана», «дарована» або «богиня води». Воно випромінює спокійну, гармонійну та чисту енергетику.

  • Домініка — жіноча форма імені Домінік, що перекладається як «божественна» або «господня». Символізує самостійність, впевненість у собі та естетичний смак.

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