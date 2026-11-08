Красиві чоловічі та жіночі імена на літеру "Г": значення та походження

Імена на літеру Г / © pixabay.com

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Імена, що починаються з літери «Г», займають особливе місце в українській та світовій культурі. Ця літера символізує прагнення до пізнання, аналітичний розум і високу відповідальність.

Людям, чиє ім’я починається на «Г», притаманні цілеспрямованість, вроджене почуття справедливості, інтелігентність та вміння тримати слово. Батьки нерідко обирають такі імена, аби подарувати дитині внутрішній стержень, лідерські якості та успішну долю.

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Чоловічі імена на «Г»: стійкість, честь та шляхетність

Чоловічі імена на літеру «Г» мають виразне, впевнене та шляхетне звучання. Вони поєднують у собі багату історичну спадщину, давньогрецьке та слов’янське коріння, надаючи своєму володарю особливої внутрішньої сили.

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Георгій (Григорій, Юрій) — ім’я давньогрецького походження, яке входить до золотого фонду імен. Означає «хлібороб» або «землероб». Чоловіки з цим іменем зазвичай відзначаються працьовитістю, врівноваженістю, практичністю та міцними принципами.

Григорій — давньогрецьке ім’я із значенням «той, хто чуває», «бадьорий» або «непильний». Наділяє свого власника гострим розумом, аналітичним мисленням та вмінням швидко приймати правильні рішення.

Гліб — старовинне ім’я із давньоскандинавським або слов’янським корінням, що означає «улюбленець богів» або «захищений богом». Символізує спокійну силу, доброту, відданість родині та надійність.

Герман — ім’я латинського походження, яке перекладається як «рідний», «єдинокровний» або «воїн». Воно додає чоловікові харизми, амбітності та природного шарму.

Гордій — давньогрецьке ім’я, яке пов’язують з легендарним царем Гордієм та значенням «великий», «царський» або «цар». Чоловіки з цим іменем мають сильну волю, гордість і прагнення бути першими.

Геннадій — грецьке ім’я, що перекладається як «благородний» або «родовитий». Наділяє власника виваженістю, дипломатичністю та прагненням до порядку.

Жіночі імена на «Г»: краса, мудрість та витонченість

Жіночі імена на літеру «Г» вражають своєю мелодійністю, елегантністю та глибоким символізмом. Вони звучать аристократично та наділяють дівчат ніжністю і водночас твердим характером.

Ганна (Анна) — одне з найпопулярніших у світі імен єврейського походження, яке перекладається як «благодать», «милість» або «сила». Жінки з цим іменем відзначаються неймовірною добротою, жіночністю та стійкістю до життєвих негараздів.

Галина — ім’я давньогрецького походження, що означає «тиша», «спокій», «безтурботність» (на честь морської німфи Галени). Воно наділяє власницю м’яким характером, оптимізмом та вмінням створювати затишок.

Глорія — вишукане ім’я латинського походження, яке буквально перекладається як «слава» або «велич». Звучить сучасно та наділяє дівчину яскравою індивідуальністю, артистизмом і високими прагненнями.

Генрієтта — ім’я давньогерманського походження, що перекладається як «володарка дому» або «господиня». Символізує практичність, впевненість у собі та лідерський потенціал.

Горпина (Агрипіна) — старовинне ім’я із значенням «народжена з труднощами» або «гора». Воно має надзвичайно міцну слов’янську енергетику та символізує життєлюбність і витривалість.

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