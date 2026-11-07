Красиві чоловічі та жіночі імена на літеру "В": значення, походження та характер

Красиві імена на літеру "В" / © pexels.com

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Імена, що починаються з літери «В», займають особливе місце в українській та світовій культурі. Згідно з мовознавчими дослідженнями та нумерологією, ця літера символізує життєву енергію, волю, товариськість і прагнення до перемоги. Людям, чиє ім’я починається на «В», притаманні високий емоційний інтелект, відкритість, природний шарм та вміння знаходити спільну мову з іншими.

Чоловічі імена на «В»: воля, мужність і харизма

Чоловічі імена на літеру «В» несуть у собі сильну й енергійну звукову хвилю. Серед них є як класичні слов’янські імена з багатим корінням, так і давньоримські та європейські варіанти, що звучать сучасно та велично.

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Володимир — давнє слов’янське ім’я із значенням «володар миру» або «той, хто володіє славою». Чоловіки з цим іменем зазвичай володіють лідерськими якостями, високим розумом та стратегічним мисленням.

Василь — ім’я грецького походження, що означає «царський» або «цар». Воно додає своєму володареві шляхетності, врівноваженості та мудрості.

Віктор — класичне латинське ім’я, яке буквально перекладається як «переможець». Наділяє власника цілеспрямованістю, твердим характером та оптимізмом.

Валерій — ім’я давньоримського походження, яке означає «міцний», «сильний», «здоровий». Чоловіки з цим іменем відзначаються високою енергійністю та активною життєвою позицією.

Вадим — ім’я із глибоким слов’янським корінням, що означає «правитель», «той, хто має владу» або «сперечальник». Приваблює своїм щирим характером та чудовою інтуїцією.

В’ячеслав — старовинне ім’я, що перекладається як «більш славний» або «найславніший». Символізує прагнення до успіху, честь та високі моральні орієнтири.

Жіночі імена на «В»: ніжність, краса та мудрість

Жіночі імена на літеру «В» вражають своєю ніжністю, витонченістю та глибиною. Вони звучать гармонійно та наділяють своїх власниць неймовірним внутрішнім світлом.

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Вікторія — латинське ім’я, яке означає «перемога». Звучить стильно та сучасно, додаючи власниці шарму, впевненості у власних силах та незалежності.

Валентина — походить від латинського слова «valens» і означає «сильна», «здорова», «життєздатна». Дівчата з цим іменем володіють неймовірною добротою, чуйністю та щирістю.

Вероніка — ім’я з давньогрецьким корінням, що перекладається як «та, що приносить перемогу» або «чистий образ». Воно випромінює артистизм, легкість у спілкуванні та творчий потенціал.

Валерія — жіноча форма імені Валерій, що символізує міцне здоров’я та життєву силу. Валерії зазвичай мають яскравий характер, багату уяву та витончений смак.

Віра — лаконічне та глибоке ім’я слов’янського походження, що означає «вірування», «надія», «істина». Володіє спокійною, гармонійною та чистою енергетикою.

Віолетта (Віола) — ніжне ім’я латинського походження, яке перекладається як «фіалка». Звучить надзвичайно вишукано, підкреслюючи жіночність та романтичність.

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