Крем-сир не купую, готую його в домашніх умовах: знадобиться лише один інгредієнт

Крем-сир

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Мрієте про ніжний, вершковий крем-сир до сніданку, але не хочете витрачати зайві кошти. Приготувати смачний та якісний крем-сир вдома надзвичайно просто, і для цього вам знадобиться всього один інгредієнт, який, ймовірно, вже є у вашому холодильнику. Результат приємно здивує — домашній сир виходить не гірше, ніж магазинний, а коштує в рази дешевше.

Для приготування крем-сиру знадобиться кефір. Краще брати кефір вищої жирності, адже це безпосередньо вплине на смак та кремовість готового сиру. Чим жирніший кефір, тим ніжнішим і насиченішим буде крем-сир.

Знадобиться також марля або тонка бавовняна тканина (для проціджування), дрібне сито (або друшляк), миска для збору сироватки.

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Як приготувати крем-сир

Візьміть упаковку кефіру і відправте її прямо до морозильної камери. Залиште кефір там до повного замерзання. Цей етап є ключовим, оскільки саме заморожування дозволяє відокремити сироватку від молочних білків, що формують основу крем-сиру.

Коли кефір повністю замерзне і перетвориться на твердий брикет, обережно вийміть його з упаковки. Візьміть глибоку миску та встановіть на неї сито. Сито необхідно застелити марлею або тонкою тканиною, складеною в декілька шарів. Це створить фільтр, через який стікатиме зайва рідина.

Заморожений кефірний брикет викладіть безпосередньо на підготовлену марлю в ситі. Зверху можна накрити ще одним шаром марлі, щоб уникнути потрапляння сторонніх частинок. Поставте всю цю конструкцію в холодильник. Процес розморожування триватиме від 4 до 6 годин, залежно від температури у вашому холодильнику та початкового розміру брикета. Увесь цей час сироватка повільно стікатиме в миску, залишаючи в марлі густу масу.

Коли кефір повністю розтане і перетвориться на м’яку, густу масу, обережно зберіть його в марлю. Скрутіть марлю та акуратно, але ретельно відіжміть зайву сироватку. Чим краще ви відіжмете, тим густішим і щільнішим вийде ваш крем-сир.

Отриману сироватку не викидайте. Це цінний продукт, який можна успішно використовувати для приготування млинців, оладок, тіста для пиріжків або як основу для корисних напоїв.

Готовий, добре віджатий крем-сир зніміть з марлі та перекладіть у будь-яку зручну ємність — контейнер, баночку чи невелику миску. За бажанням додайте до сиру дрібку солі, свіжу рубану зелень (кріп, петрушку), улюблені спеції (наприклад, сухий часник або прованські трави). Якщо ви полюбляєте солодкий варіант, можна додати трохи меду або фруктового пюре.

Як працює заморожування? Цей метод заснований на тому, що при заморожуванні вода, що міститься в кефірі, кристалізується. Після розморожування ці кристали води відокремлюються від більш щільної молочної сироватки та білків, які залишаються у вигляді густої, кремоподібної маси. Чим вища жирність кефіру, тим більше жирів залишиться в сирі, що зробить його ще більш ніжним та насиченим.