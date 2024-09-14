Кричуща помилка, якої припускаються майже всі: чому фарш на котлети не можна вимішувати руками

Однією з найпоширеніших страв серед українців є м'ясні котлети. Однак, більшість людей припускаються однієї і тієї ж важливої помилки під час їхнього приготування.

Головна помилка, яка повністю псує смак і структуру котлет, кажуть фахівці, полягає у вимішуванні фаршу руками. Як результат він стає одноріднішим, а тому котлети втрачають пишність та м'якість.

Також, стверджують кулінари, краще не сильно відбивати фарш перед приготуванням котлет. Часто люди ніби "б'ють" його об поверхню столу. В цей момент з м'яса виділяється білок, а тому сам фарш стає більш щільним та липким. Для інших страв, наприклад, люля-кебаб, відбивання є обов'язковим процесом. А ось домашнім котлетам воно тільки зашкодить.

Не слід довго стискати чи відбивати фарш у долонях. Вам вистачить всього кількох похлопувань, щоб котлети прийняли бажаної форми.

Як вимішувати фарш, щоб котлети залишалися м'якими та соковитими? Все дуже просто. Використовуйте силіконову лопатку чи інший схожий інструмент, які спеціально призначені для цієї процедури.

Якщо ви будете дотримуватися всіх перерахованих правил, то ваші котлети будуть завжди виходити смачними, повітряними і пухкими.

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