Кросівки будуть ідеально білими: протріть їх домашнім розчином із двох інгредієнтів

Як відбілити кросівки в домашніх умовах

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Білі кросівки давно стали універсальним взуттям, яке пасує практично до будь-якого образу. Проте є одна проблема, знайома всім власникам такого взуття: уже після кількох прогулянок підошва сіріє, тканина вкривається пилом, а на поверхні з’являються темні потертості. Багато хто купує дорогі засоби для чищення, хоча повернути кросівкам охайний вигляд можна набагато простішим способом. Для цього знадобляться лише два доступні інгредієнти, які є майже в кожному домі: перекис водню та звичайний засіб для миття посуду. Така суміш добре розчиняє жирні забруднення, пил і темні плями, не пошкоджуючи більшість матеріалів.

Чому саме цей спосіб найкращий для відбілювання кросівок

Перекис водню має легкі відбілювальні властивості та допомагає освітлити забруднені ділянки. Водночас засіб для миття посуду чудово розщеплює жир, дорожній бруд і пил, які накопичуються на поверхні взуття.

Разом ці компоненти створюють ефективний очищувальний розчин, який не потребує дорогих професійних засобів.

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Для очищення знадобиться:

2 столові ложки 3% перекису водню;

1 столова ложка засобу для миття посуду.

Інгредієнти потрібно добре перемішати до однорідної консистенції.

Як правильно чистити білі кросівки

Спочатку очистіть взуття від сухого пилу та піску м’якою щіткою. Потім нанесіть приготовлений розчин на губку або стару зубну щітку та акуратно обробіть забруднені місця круговими рухами. Особливу увагу приділіть білим гумовим елементам, носкам і підошві.

Після цього залиште засіб діяти приблизно на 10-15 хвилин. Наприкінці протріть кросівки чистою вологою серветкою або тканиною, щоб прибрати залишки засобу, після чого висушіть їх природним способом у затінку.

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Для яких матеріалів підходить таке відбілювання

Такий метод добре підходить для:

білої гуми;

синтетичної шкіри;

текстильних кросівок;

більшості комбінованих матеріалів.

Перед повним очищенням бажано протестувати суміш на малопомітній ділянці, особливо якщо взуття має кольорові вставки.

Як правильно чистити білі кросівки, щоб не зіпсувати

Щоб не зіпсувати улюблене взуття, дотримуйтеся кількох простих правил:

не використовуйте гарячу воду;

не сушіть кросівки на батареї або під прямими сонячними променями;

не застосовуйте жорсткі металеві щітки;

не залишайте розчин на поверхні довше ніж на 20 хвилин.

Як надовго зберегти білизну кросівок

Щоб взуття рідше доводилося чистити, після кожної прогулянки достатньо швидко протирати його вологою мікрофіброю. Також варто регулярно очищати підошву від пилу та бруду, адже саме вона найшвидше втрачає білий колір.

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Для додаткового захисту можна використовувати водовідштовхувальні спреї, які створюють невидимий бар’єр і допомагають бруду менше вбиратися в матеріал.

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