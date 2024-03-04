Кроти підуть назавжди з вашого городу: як швидко позбутися шкідників

Настала гаряча пора для городніх робіт. І ще до висадки городини треба підготувати земельні ділянки й позбутися шкідників. Наприклад, кротів, які не лише переривають увесь город, а ще знищують рослини. Найгуманнішими способами боротьби з цими гризунами є запахи, яких вони дуже бояться. Розповідаємо, як швидко вигнати усіх кротів зі свого городу.

Як швидко позбутися кротів на городі: дієві гуманні методи

Сироватка. Це кисломолочний продукт, який залишається після збирання сиру. Вона продається у будь-якому супермаркеті, вартує копійки, тому з її покупкою не буде жодних проблем. Влийте по склянці сироватки в кожну нору, що залишив після себе кріт. Такий запах злякає гризуна, і він миттю покине ваш город.

Це кисломолочний продукт, який залишається після збирання сиру. Вона продається у будь-якому супермаркеті, вартує копійки, тому з її покупкою не буде жодних проблем. Влийте по склянці сироватки в кожну нору, що залишив після себе кріт. Такий запах злякає гризуна, і він миттю покине ваш город. Часник та лимон. Також можна подрібнити головку часнику й один лимон і засипати потроху в кожен горбик, що залишив після себе кріт. Такий засіб також примусить його швидко покинути ваш город.

Також можна подрібнити головку часнику й один лимон і засипати потроху в кожен горбик, що залишив після себе кріт. Такий засіб також примусить його швидко покинути ваш город. Квіти. Кроти не зносять запаху нарцисів, чорнобривців і рябчика імператорського. Такі рослини досить токсичні для шкідників, тому вони не підступатимуться до земельної ділянки, якщо ці квіти будуть на вашій клумбі. Також у боротьбі з кротами будуть дієвими кріп, селера, часник, цибуля та базилік, вони також мають інтенсивний аромат, що відлякує кротів. Якщо висадити ці рослини по периметру ділянки, ви зможете захистити свій урожай від шкідників.

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