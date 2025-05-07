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Жінку судять за годування сусідського кота: що їй загрожує
Кіт Лео обрав нову господарку — і більше не повернувся додому.
У Цюріху 68-річна жінка постала перед судом через те, що систематично підгодовувала кота своїх сусідів.
Про це пише SWI.
На перший погляд нешкідливе ставлення до тварини може обернутися для неї серйозними штрафами — до 4400 швейцарських франків.
За даними прокуратури, протягом десяти місяців пенсіонерка неодноразово годувала кота на ім’я Лео, який жив у тому самому будинку, та навіть впускала його до своєї квартири.
Згодом вона встановила для нього окремі котячі дверцята, щоб той міг безперешкодно входити до її житла у будь-який час. У результаті кіт відмовився повертатися до своїх законних господарів.
Прокуратура звинувачує жінку в «незаконному привласненні» та вимагає призначити їй умовний штраф у розмірі 3600 франків, а також додатковий штраф у 800 франків.
У Швейцарії, як зазначають юристи, випадки, коли кішку підгодовують регулярно, можуть мати правові наслідки. Натомість разове частування чужого кота — не є караним діянням.
Нагадаємо, у Великій Британії відважна кішка стала справжньою зіркою залізничних пригод. Дворічна мандрівниця подолала понад 27 км потягом, мандруючи від Вейбріджа до лондонського вокзалу Ватерлоо без свого господаря. І тепер її історія дістала неймовірне продовження — Південно-Західна залізниця вручила Тіллі власну смарт-картку «Cat2Go», що гарантує їй безкоштовний проїзд потягами на все життя.