Жінку судять за годування сусідського кота: що їй загрожує

У Цюріху жінці загрожує штраф за дружбу з сусідським улюбленцем / © Pixabay

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У Цюріху 68-річна жінка постала перед судом через те, що систематично підгодовувала кота своїх сусідів.

Про це пише SWI.

На перший погляд нешкідливе ставлення до тварини може обернутися для неї серйозними штрафами — до 4400 швейцарських франків.

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За даними прокуратури, протягом десяти місяців пенсіонерка неодноразово годувала кота на ім’я Лео, який жив у тому самому будинку, та навіть впускала його до своєї квартири.

Згодом вона встановила для нього окремі котячі дверцята, щоб той міг безперешкодно входити до її житла у будь-який час. У результаті кіт відмовився повертатися до своїх законних господарів.

Прокуратура звинувачує жінку в «незаконному привласненні» та вимагає призначити їй умовний штраф у розмірі 3600 франків, а також додатковий штраф у 800 франків.

У Швейцарії, як зазначають юристи, випадки, коли кішку підгодовують регулярно, можуть мати правові наслідки. Натомість разове частування чужого кота — не є караним діянням.

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