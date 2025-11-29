Кришки на консервації більше не ржавітимуть: ось що треба зробити

Як уникнути іржі на кришках

У багатьох господинь одна й та сама проблема повторюється щороку: банки з консервацією стоять у погребі чудово, але кришки вкриваються рудими плямами. Іржа може стати причиною псування всієї заготовки. На щастя, існує дуже простий спосіб, який надійно захищає метал від корозії. Він не потребує дорогих засобів і займає всього кілька хвилин.

Як запобігти появі іржі на кришках: простий секрет