Кришки на консервації більше не ржавітимуть: ось що треба зробити

Простий і дієвий спосіб, який повністю запобігає появі іржі на кришках консервації. Лайфгак, що зберігає заготовки цілими та безпечними для вживання упродовж усієї зими.

Як уникнути іржі на кришках

У багатьох господинь одна й та сама проблема повторюється щороку: банки з консервацією стоять у погребі чудово, але кришки вкриваються рудими плямами. Іржа може стати причиною псування всієї заготовки. На щастя, існує дуже простий спосіб, який надійно захищає метал від корозії. Він не потребує дорогих засобів і займає всього кілька хвилин.

Як запобігти появі іржі на кришках: простий секрет

  • Нанесіть тонкий шар харчової олії. Після закручування банок ретельно протріть кришки сухою тканиною і нанесіть на поверхню дуже тонкий шар звичайної соняшникової або оливкової олії. Олія створює захисну плівку, яка не пропускає вологу — основну причину появи іржі.

  • Використовуйте вазелін або парафін. Ще один перевірений спосіб — змазати кришки косметичним вазеліном або розтопленим парафіном від свічки. Такий захист тримається довше, ніж олія, і підходить для тривалого зберігання у вологих підвалах.

  • Забезпечте сухість місця зберігання. Ніщо не врятує банки, якщо вони стоять у сирому приміщенні. Покладіть у шафу чи льох кілька мішечків із сіллю чи силікагелем, вони поглинатимуть зайву вологу.

  • Не ставте банки на бетон. Бетон завжди притягує холод і вологу. Краще поставити їх на дерев’яну дошку, пінопласт або картон.

