Куди категорично не можна ставити новорічну ялинку: астрологиня відповіла 

Зазвичай ялинку ставлять там, де є місце, а також - щоб вона органічно вписалася в інтер’єр. Втім, важливо, аби новорічна красуня сприяла появі енергії добробуту та щастя на весь наступний рік.

Які місця в домі найкраще підходять, щоб встановити новорічну ялинку в рік Дерев'яної Зеленої Змії, пояснила астрологиня Юлія Кузменчук.

За її словами, найбільш сприятливі сектори для ялинки — північний і південно-західний, північно-східний та східний сектори.

"Якщо у вас ніяк не виходить поставити ялинку в сприятливих місцях і ви змушені встановити новорічну красуню в іншому місці, - тоді не вмикайте гірлянди і використовуйте прикраси у кольорах металу і води: срібний, білий, золотий, жовтий, синій.", - підкреслила вона.

Астрологиня наголосила, що небажано встановлювати новорічну ялинку цього року в західному та північно-західному секторі, Адже це найбільш несприятливі місця для новорічної ялинки.

Нагадаємо, видання IFLScience нагадує, що разом з ялинкою до вашої оселі можуть потрапити небажані "гості".

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