Куди категорично не можна ставити новорічну ялинку: астрологиня відповіла

Новорічна ялинка. / © Pexels

Реклама

Новорічна ялинка - це потужний активатор енергії домі. Залежно від місяця, де її буде встановлено в домі, та й енергія буде активуватися. Тому важливо знати, які сектори підходять для встановлення ялинки, а які - категорично несприятливі.

Де поставити ялинку, щоб вона принесла щастя і удачу у новому році, розповіла майстриня з феншуй та астрологиня Юлія Кузьменчук.

За словами експертки, сектори для встановлення новорічного дерева можна поділити на сприятливі, нейтральні та найбільш несприятливі.

Реклама

Найбільш сприятливі сектори для ялинки:

схід - можна прикрасити іграшками будь-якого кольору;

південний Схід - сині, блакитні, зелені, червоні іграшки.

Нейтральні сектори для ялинки:

захід - червоні, помаранчеві, бежеві, бордові, коричневі відтінки;

північний захід - білі, золоті, сині, блакитні, срібні;

центр - срібні, золоті, білі, блакитні, сині кольори.

Найбільш несприятливі сектори для ялинки:

північний схід;

південь;

північ;

південний захід.

Нагадаємо, ми писали про те, які іграшки краще не вішати на ялинку 2026 року. Символ наступного року - Вогняний Кінь - любить вишуканість і гармонію, натомість йому не до вподоби неохайність.