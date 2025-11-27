ТСН у соціальних мережах

Куди категорично не можна ставити новорічну ялинку: астрологиня відповіла

Важливо правильно поставити у будинку чи в квартирі новорічне дерево, аби наступний рік був успішним.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Новорічна ялинка.

Новорічна ялинка. / © Pexels

Новорічна ялинка - це потужний активатор енергії домі. Залежно від місяця, де її буде встановлено в домі, та й енергія буде активуватися. Тому важливо знати, які сектори підходять для встановлення ялинки, а які - категорично несприятливі.

Де поставити ялинку, щоб вона принесла щастя і удачу у новому році, розповіла майстриня з феншуй та астрологиня Юлія Кузьменчук.

За словами експертки, сектори для встановлення новорічного дерева можна поділити на сприятливі, нейтральні та найбільш несприятливі.

Найбільш сприятливі сектори для ялинки:

  • схід - можна прикрасити іграшками будь-якого кольору;

  • південний Схід - сині, блакитні, зелені, червоні іграшки.

Нейтральні сектори для ялинки:

  • захід - червоні, помаранчеві, бежеві, бордові, коричневі відтінки;

  • північний захід - білі, золоті, сині, блакитні, срібні;

  • центр - срібні, золоті, білі, блакитні, сині кольори.

Найбільш несприятливі сектори для ялинки:

  • північний схід;

  • південь;

  • північ;

  • південний захід.

Нагадаємо, ми писали про те, які іграшки краще не вішати на ялинку 2026 року. Символ наступного року - Вогняний Кінь - любить вишуканість і гармонію, натомість йому не до вподоби неохайність.

