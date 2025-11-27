- Дата публікації
Куди категорично не можна ставити новорічну ялинку: астрологиня відповіла
Важливо правильно поставити у будинку чи в квартирі новорічне дерево, аби наступний рік був успішним.
Новорічна ялинка - це потужний активатор енергії домі. Залежно від місяця, де її буде встановлено в домі, та й енергія буде активуватися. Тому важливо знати, які сектори підходять для встановлення ялинки, а які - категорично несприятливі.
Де поставити ялинку, щоб вона принесла щастя і удачу у новому році, розповіла майстриня з феншуй та астрологиня Юлія Кузьменчук.
За словами експертки, сектори для встановлення новорічного дерева можна поділити на сприятливі, нейтральні та найбільш несприятливі.
Найбільш сприятливі сектори для ялинки:
схід - можна прикрасити іграшками будь-якого кольору;
південний Схід - сині, блакитні, зелені, червоні іграшки.
Нейтральні сектори для ялинки:
захід - червоні, помаранчеві, бежеві, бордові, коричневі відтінки;
північний захід - білі, золоті, сині, блакитні, срібні;
центр - срібні, золоті, білі, блакитні, сині кольори.
Найбільш несприятливі сектори для ялинки:
північний схід;
південь;
північ;
південний захід.
