Куди подіти опале листя, якщо його не можна спалювати: найкращі способи використання

Яка користь опалого листя для городу / © unsplash.com

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Восени дачники щороку стикаються з однією проблемою: що робити з величезною кількістю опалого листя. Згрібати його в купу і спалювати — не найкраще рішення. Окрім неприємного диму, під час горіння органічних матеріалів утворюються шкідливі речовини, а в Україні спалювання рослинних залишків може мати й правові наслідки. Насправді листя не обов’язково вважати відходами. Це цінна органічна сировина, яку можна повернути в ґрунт.

Зробити перегній

Один із найкращих способів використати опале листя — перетворити його на листовий перегній. Для цього листя складають у спеціальний контейнер, сітчастий короб або просто окрему купу. Листя періодично зволожують, але не перетворюють на болото. Великі листки бажано подрібнити — так вони швидше розкладатимуться.

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Готовий матеріал можна використовувати як добавку до ґрунту, для мульчування або під час підготовки грядок.

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Лише варто набратися терпіння: листя розкладається не за кілька тижнів. Залежно від його виду та умов процес може тривати від кількох місяців до двох років.

Використати як мульчу

Здорове сухе листя можна залишити на землі під деревами, кущами або використати для мульчування грядок. Шар листя допомагає захищати ґрунт від пересихання, перепадів температури та ерозії, а згодом органічна маса поступово розкладається.

Але не варто насипати товстий шар мокрого листя безпосередньо на стовбури дерев або основу кущів. Надмірно щільний шар може перешкоджати нормальному доступу повітря та створювати сприятливі умови для розвитку небажаних мікроорганізмів.

Додати до компосту

Опале листя — чудовий вуглецевий компонент для компосту. Особливо добре воно працює разом із зеленими матеріалами — свіжою травою, рослинними кухонними відходами та іншою органікою.

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Щоб компост не перетворився на щільну мокру масу, листя краще перемішувати з іншими компонентами. Подрібнення також прискорює процес. Готовий компост стане корисною органічною добавкою для городу та саду.

Захистити багаторічні рослини

Частину здорового листя можна використати як утеплювальний матеріал для деяких багаторічних рослин. Його розкладають навколо прикореневої зони, а зверху за потреби використовують гілки або інший матеріал, щоб листя не розносив вітер.

Однак такий спосіб підходить не для всіх рослин. Надмірно вологий і щільний шар краще не залишати на культурах, чутливих до випрівання.

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