Куди подіти опале листя восени: перетворіть його на цінне добриво

Сухе листя здатне принести багато користі вашому саду і городу / © Pixabay

Опале листя в Україні заборонено палити, це загрожує значним штрафом. Але є безліч способів використовувати його з користю. Замість цього краще вибрати більш екологічні та безпечні методи — воно може бути більш корисним, ніж ви думали.

Листовий перегній

Розмістіть органічні відходи у спеціальні мішки для компосту (або звичайні мішки з проколами), щільно утрамбуйте та залиште у зволоженому місці. Утворений перегній використовується для поліпшення якості ґрунту або як підкислювач для деяких рослин.

Компостування

Перш ніж додавати листя до компостної купи чи спеціальної ями, його потрібно подрібнити. Це можна зробити вручну або за допомогою спеціального обладнання. Для максимальної користі укладайте листя шарами з перегноєм або звичайним ґрунтом. Насамперед покладіть товстий шар подрібненого листя (щонайменше 30 см), потім шар перегною, і так далі.

Утеплення грядок

Закопування листя є дуже корисним, адже це сприяє швидшому отриманню весняного урожаю. Потрібно заздалегідь підготувати траншеї, в які слід покласти опале листя країв, додавши зверху різні зелені залишки та подрібнену траву. Поливати водою слід лише за відсутності дощу. Викопаний ґрунт зберігайте поруч для створення теплих грядок навесні, насипаючи його на осіле листя та вкриваючи нетканим матеріалом.

Захист від бур’янів та морозу

Просто розподіліть невелику кількість листя під квітами на клумбах та біля кущів. Це стане природним бар’єром проти бур’янів. Не забувайте перекопувати або прибирати граблями зів’яле листя з настанням весни.

Утеплення троянд та інших багаторічних рослин на зиму

Теплолюбиві кущі, такі як троянди чи гортензії, сильно страждають від морозів. Тому для їх захисту в зимовий час можна використовувати опале листя. Однак, щоб уникнути появи шкідників, слід використовувати тільки здорове і сухе листя.

