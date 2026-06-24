Куди подіти скошену траву: три способи повторного використання в саду та на ділянці

Куди подіти скошену траву / © pexels.com

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Насправді вона може стати безкоштовним добривом, мульчею або основою для компосту, покращуючи стан ґрунту та зменшуючи кількість відходів. Скошена трава містить азот, фосфор і калій, тому швидко розкладається та повертає поживні речовини в землю.

В Country Living розповіли про три найефективніші способи її використання.

Залишити на газоні

Найпростіший варіант — не збирати траву після косіння.

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Цей метод називають grasscycling: трава залишається на поверхні газону і поступово розкладається, повертаючи ґрунту поживні речовини.

Переваги:

природне підживлення газону;

зменшення потреби у добривах;

економія часу на прибиранні;

покращення структури ґрунту.

Важливо: косити потрібно регулярно і не зрізати більше ніж третину висоти трави, щоб залишки швидко розкладалися.

Використати як мульчу для грядок і клумб

Скошена трава — один із найдоступніших видів органічної мульчі.

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Вона утримує вологу, пригнічує бур’яни та поступово живить ґрунт під час розкладання.

Як правильно використовувати:

розкладати тонким шаром (1–2 см);

не класти щільними купами, щоб уникнути гниття;

залишати проміжок біля стебел рослин;

використовувати підсушену траву для кращого результату.

Переваги:

зменшує випаровування вологи;

пригнічує ріст бур’янів;

покращує мікрофлору ґрунту.

Порада: якщо трава свіжа, краще спочатку трохи підсушити її, щоб уникнути злежування.

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Додати до компосту

Скошена трава — це «зелений» компонент компосту, багатий на азот.

Вона добре працює у поєднанні з «коричневими» матеріалами: сухим листям, папером або гілками.

Як компостувати правильно:

змішувати траву з сухими матеріалами;

не додавати занадто багато за один раз;

періодично перемішувати купу для доступу повітря.

Переваги:

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швидке утворення родючого компосту;

покращення структури ґрунту;

зменшення садових відходів.

Важливі застереження

Перед використанням скошеної трави варто врахувати кілька моментів:

не використовувати траву після обробки гербіцидами;

уникати трави з насінням бур’янів;

не робити товсті шари мульчі — це може спричинити гниття;

не використовувати мокру траву у великих об’ємах.

Правильне використання допомагає не лише покращити стан ґрунту, а й зробити садівництво більш екологічним і економним.

FAQ

Чи можна використовувати скошену траву як мульчу?

Так, скошену траву можна використовувати як мульчу. Вона утримує вологу, пригнічує бур’яни та збагачує ґрунт поживними речовинами під час розкладання.

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Чи потрібно прибирати скошену траву з газону?

Не обов’язково. Якщо залишити дрібні фрагменти трави на газоні, вони швидко розкладаються і природно підживлюють ґрунт.

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