Куди подіти старий холодильник, пралку та іншу техніку: як правильно утилізувати

Стара побутова техніка

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Старий холодильник чи пральну машину не можна просто залишити біля сміттєвих контейнерів. Для великогабаритних відходів передбачений окремий збір, а непотрібну електронну та електричну техніку можна передати до спеціальних пунктів. За порушення вимог щодо поводження з відходами передбачені штрафи.

Розповідаємо, як правильно позбутися холодильника, пралки та іншої побутової техніки і куди її можна здати.

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Куди подіти старий холодильник

За Законом України «Про управління відходами» великогабаритними вважаються побутові відходи, які через свої розміри не можуть бути поміщені у контейнери об’ємом до 1,1 куб. м. При цьому закон прямо встановлює, що великогабаритні відходи повинні збиратися окремо від інших побутових відходів.

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Тому старий холодильник не варто просто виставляти біля звичайного смітника. Насамперед потрібно з’ясувати, як організований збір великогабаритних відходів у конкретній громаді. Це може бути спеціальний майданчик, пункт роздільного збирання або вивезення відповідним оператором.

Холодильник також належить до електричного та електронного обладнання. Закон передбачає можливість окремого збору таких відходів у пунктах роздільного збирання побутових відходів.

Якщо холодильник справний, його взагалі не обов’язково утилізувати. Техніку можна продати, віддати іншій людині або передати на повторне використання.

Перед вивезенням несправного холодильника його потрібно відключити від електромережі, звільнити від продуктів і розморозити. Самостійно пошкоджувати трубки та розбирати холодильний контур не варто.

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Як утилізувати пральну машину

Із пральною машиною діє схожий принцип. Якщо через розмір її неможливо помістити у звичайний контейнер, це великогабаритний відхід, який має збиратися окремо.

Непотрібну пралку можна передати до пункту, де приймають електричне та електронне обладнання, або скористатися послугою вивезення великогабаритних відходів, якщо вона доступна у конкретному населеному пункті.

Перед вивезенням машину потрібно відключити від електромережі та водопроводу, від’єднати шланги та злити залишки води.

Для мешканців багатоповерхівок ще одним варіантом може бути організований збір старої техніки через ОСББ. Наприклад, у коментарі УНІАН представник Центру управління відходами радив домовлятися про колективний збір. У такому випадку можна накопичити партію старих холодильників, пральних машин, телевізорів та іншого обладнання й організувати їх вивезення.

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А що робити з мікрохвильовкою, чайником та іншою технікою

Побутові електроприлади не обов’язково мають бути великими. Закон відносить відходи електричного та електронного обладнання до побутових відходів та передбачає їх роздільне збирання у відповідних пунктах.

Тому непотрібні мікрохвильові печі, пилососи, електрочайники, фени, комп’ютери, телевізори та іншу електротехніку найкраще передавати до пунктів, де приймають електричне й електронне обладнання.

При цьому не кожен старий електроприлад автоматично є великогабаритним відходом. Тут має значення саме його розмір: за законом великогабаритним є відхід, який неможливо помістити у контейнер до 1,1 куб. м.

Чи можна здати стару техніку на металобрухт

Ще один спосіб позбутися пральної машини, плити чи іншої техніки — здати її туди, де приймають відповідний металобрухт. Проте спочатку варто уточнити умови конкретного пункту, адже побутова техніка складається не лише з металу, а й із пластику, скла, електронних компонентів та інших матеріалів.

Як розповіли експерти, чорний метал у Києві приймають орієнтовно по 3–6 грн за кілограм. За метал із пральної машини можна було отримати приблизно 100–150 грн, а з газової плити — близько 250 грн. Ці суми не є фіксованими тарифами: вартість металобрухту змінюється залежно від міста, пункту приймання та поточних цін.

Де шукати пункт приймання

Єдиного універсального місця, куди мешканці всіх міст України можуть відвезти стару побутову техніку, немає. Порядок збору залежить від організації поводження з побутовими відходами у конкретній громаді.

Тому перед вивезенням холодильника або пральної машини варто перевірити сайт місцевої ради чи комунального підприємства та дізнатися, де розташовані пункти роздільного збирання і чи організоване вивезення великогабаритних відходів.

Також можна звернутися до спеціалізованих компаній, які приймають електронне та електричне обладнання. Перед передачею потрібно уточнити, чи працює компанія з фізичними особами, яку саме техніку приймає та чи потрібно платити за вивезення.

Чи можуть оштрафувати за стару техніку біля смітника

Просто залишати холодильник, пралку чи інші великі речі у невстановленому місці не варто.

Стаття 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення.

Для громадян передбачений штраф від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 1360 грн.

Тому найпростіший алгоритм такий, справну техніку краще віддати або продати, а непридатну — передати до пункту роздільного збору, спеціалізованому оператору або скористатися організованим вивезенням великогабаритних відходів. А перед тим як просто винести старий холодильник чи пралку до контейнерного майданчика, необхідно з’ясувати правила, які діють у конкретній громаді.

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