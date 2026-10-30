Куди подіти використану олію після смаження: правильна утилізація та корисні поради

Утилізація олії

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Для тих, хто часто готує вдома, позбутися залишків олії після смаження буває непросто. Більшість знає, що зливати її в раковину чи унітаз заборонено, адже жир застигає в трубах і створює важкі затори, усунення яких вимагає дорогих сантехнічних робіт.

Через це люди часто роблять іншу помилку — виливають олію в бак для харчових відходів (органіки) або в контейнер для пластику й паперу. Використовувати ці баки для олії не можна, у контейнері для органіки рідкий жир псує процес утворення компосту, а в баку для пластику та паперу він забруднює чисту сировину й робить її непридатною для повторної переробки.

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Куди правильно викидати використану олію

Фахівці стверджують, що правильний спосіб утилізації лише один — використану олію потрібно викидати в звичайний бак для загального (несортованого) сміття.

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Щоб рідина не забруднила смітник і пакет випадково не порвався, дотримуйтеся простої інструкції:

Дайте олії повністю охолонути після приготування їжі.

Перелийте її в будь-яку непотрібну ємність із кришкою — наприклад, у стару скляну банку, пластикову пляшку або картонний пакет від соку чи молока.

Щільно закрийте кришку.

Викиньте цю ємність у бак із загальним сміттям.

Це правило стосується лише звичайних побутових обсягів олії, які залишаються після приготування їжі для сім’ї. Якщо йдеться про велику кількість жиру (наприклад, після фритюрниць у ресторанах чи кафе), викидати його в загальний контейнер заборонено. У таких випадках відходи здають спеціалізованим компаніям, які займаються професійною переробкою жирів.

Корисні альтернативи: як використати залишки олії в побуті

Залишкам олії або кулінарного жиру не обов’язково одразу вирушати до смітника, адже вони можуть стати в пригоді під час виконання щоденних господарських справ.

Один із найпростіших способів застосування рослинної олії — захист сухих дерев’яних поверхонь на подвір’ї. Якщо змастити нею нефарбовані дошки паркану, навісу чи садової альтанки, вона створить надійний водовідштовхувальний шар. На відміну від агресивних хімічних засобів, олія зберігає природний колір деревини та є абсолютно безпечною для рослин і домашніх тварин.

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Тваринні жири та смалець, які залишаються після запікання м’яса або птиці, стануть чудовою основою для поживного зимового частування пернатих. Злитий жир змішують із різноманітним насінням, горіхами та сушеними крошками, після чого суміші дають повністю застигнути у зручній формі. Отриману поживну масу підвішують у садку чи на балконі, допомагаючи диким птахам легко пережити холодну пору року.

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