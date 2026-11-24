Де сушити посуд: фінська сушильна шафа / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Звичайна пластикова сушарка біля мийки поступово поступається місцем більш продуманим рішенням. Вона займає робочу поверхню, збирає воду та створює відчуття безладу, особливо на невеликій кухні. Натомість світові дизайнери радять використовувати простір над мийкою, приховані системи зберігання та вбудовані конструкції. Одне з найцікавіших рішень описує британське видання Livingetc: дизайнерка Емі Гікс рекомендує вбудовувати сушарку безпосередньо в навісну шафу над раковиною. Такий варіант допомагає звільнити стільницю й зробити кухню візуально охайнішою.

Фінська сушильна шафа — головна альтернатива звичайній сушарці

Це рішення давно використовують у Фінляндії: замість окремої конструкції біля мийки встановлюють спеціальну шафу з решітчастими полицями. На них ставлять тарілки, чашки та інший вимитий посуд, а вода стікає безпосередньо в раковину через відкриту нижню частину конструкції.

Реклама

Після миття посуд не потрібно перекладати на полицю чи витирати рушником. Він висихає всередині шафи, а коли дверцята зачинені, кухня залишається візуально чистою. Як пояснює видання Martha Stewart, така система одночасно виконує функцію сушарки та місця для зберігання посуду.

Реклама

Важливо передбачити вентиляцію, вологостійкі матеріали та правильне відведення води. Мокрі тарілки потрібно розставляти вертикально, а не складати одна на одну.

Ще три сучасні способи сушити посуд

Сушарка над мийкою. Металева конструкція встановлюється над раковиною або кріпиться до стіни. Вода стікає безпосередньо в мийку, а робоча поверхня залишається вільною. Це особливо зручно для невеликих кухонь.

Рулонна сушарка. Гнучка конструкція з металевих планок або силіконовим покриттям розміщується над раковиною. Після використання її можна згорнути та прибрати в шухляду. Такий варіант рекомендують дизайнери, яких опитувало американське видання TODAY.

Висувна сушильна шухляда. Усередині нижньої кухонної тумби облаштовують спеціальну конструкцію для тарілок і чашок із піддоном для води. Вона приховує посуд від сторонніх очей і не займає місця на стільниці. Після висихання посуд потрібно прибрати, а шухляду провітрити.

Який варіант вибрати для своєї кухні

Якщо плануєте новий кухонний гарнітур, найкраще передбачити фінську сушильну шафу над мийкою. Якщо ремонт уже завершений, підійде рулонна сушарка або компактна настінна конструкція.

Головна ідея сучасного дизайну проста: посуд має сушитися там, де його миють, а не займати місце для приготування їжі. Саме тому приховані та вбудовані сушильні системи стають практичною альтернативою звичайним сушаркам на стільниці.

Новини партнерів

Новини партнерів