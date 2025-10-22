Куди сипати порошок

Питання про те, куди саме помістити мийний засіб у пральній машині — у спеціальний лоток чи безпосередньо в барабан — є одним із найпоширеніших серед користувачів. Відповідь на нього не просто впливає на чистоту одягу, але й визначає ефективність роботи машини та термін її служби.

Чому лоток незамінний для порошку і гелю

Сучасні пральні машини розроблені таким чином, щоб забезпечити оптимальне розчинення та дозування мийного засобу. Для цього існує дозатор-лоток, який зазвичай має три відділення:

Основне прання (ІІ або В). Цей відсік використовується найчастіше і призначений для сипких порошків і рідких гелів. Вода під сильним тиском промиває засіб саме в потрібний момент циклу, гарантуючи, що він повністю розчиниться, перш ніж потрапить у барабан. Це запобігає появі білих, нерозчинених гранул на одязі та забезпечує рівномірний розподіл мийного розчину. Попереднє прання (І або А) використовується для замочування або очищення дуже брудних речей. Порошок із цього відсіку змивається першим, на початку циклу. Кондиціонер (символ квітки або зірочки): сюди заливають пом’якшувач, який подається в барабан лише на етапі полоскання.

Якщо ж засипати звичайний порошок прямо в барабан, він може не розчинитися повністю, особливо під час коротких циклів або прання в холодній воді. Нерозчинені частинки можуть осісти на тканині, залишивши розводи, або навіть забити фільтри та внутрішні канали машини.

Єдиний виняток, коли потрібно класти в барабан — це капсули та таблетки

Єдиний вид мийних засобів, який потрібно класти безпосередньо в барабан (зазвичай під білизну) — це капсули та таблетки.

Вони мають концентровану формулу, поміщену у водорозчинну оболонку. Капсули розроблені так, щоб повністю розчинитися вже після контакту з водою і білизною, забезпечуючи точне дозування без необхідності використання лотка.

Скільки порошку треба засипати в пральну машину

Для досягнення оптимального результату прання критично важливо дотримуватися правильного дозування порошку. Як універсальне правило, рекомендується використовувати приблизно $25$ грамів порошку на $1$ кілограм білизни (ця кількість приблизно дорівнює одній столовій ложці). Якщо ж ви перете сильно забруднені речі, або у вашому регіоні жорстка вода, дозування варто збільшити, довівши його до $40$-$50$ грамів.

Для попереднього прання (замочування), яке використовується для особливо забруднених речей, необхідну частину порошку засипають у відсік, позначений символом (І або А).

Основна порція порошку або гелю, призначена для головного циклу прання, завжди розміщується у відсіку (ІІ або В)

Кондиціонери та ополіскувачі заливаються у найменше відділення, яке зазвичай позначене графічним символом — зірочкою або піктограмою квітки.

Чому важливо слідувати інструкціям

Ігнорування цих рекомендацій може мати серйозні наслідки для вашої побутової техніки та білизни. Порошок, який не встиг повністю розчинитися через неправильне використання, здатен забивати фільтри та осідати у вигляді нальоту на внутрішніх компонентах пральної машини, що може призвести до поломок та значних витрат на ремонт.

Крім того, нерівномірне або неправильне використання мийних засобів зменшує їхню ефективність, змушуючи вас витрачати більше порошку та електроенергії на повторне прання.

Отже, однозначна відповідь полягає в тому, що сипкі та рідкі мийні засоби (порошок і гель) завжди повинні потрапляти у спеціальний лоток пральної машини. Це забезпечує якісне розчинення, захищає техніку та гарантує чистоту білизни. Єдиний дозволений виняток із цього правила — це капсули та таблетки для прання, які кладуться безпосередньо в барабан під одяг, оскільки вони мають спеціальну водорозчинну оболонку.