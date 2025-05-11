Куди треба наносити парфуми, щоб аромат тримався цілий день: корисний трюк

У носінні ароматів існує багато нюансів, які можуть вплинути на їхню стійкість. Місця, на які наносяться парфуми, а також умови їхнього зберігання можуть значно вплинути на те, як довго аромат залишатиметься на вашій шкірі. Розповідаємо, посилаючись на відео ТікТок, як треба наносити парфуми, щоб аромат тримався дуже довго.

Найкраще парфуми наносити на одяг, так аромат триматиметься цілий день.

Щоб аромат окутував вас упродовж дня, його найкраще наносити на зовнішню сторону руки. Коли ви жестикулюватимете, запах розповсюджуватиметься й ті, кому ви щось розповідатимете, також відчуватимуть ваші парфуми.

Парфуми треба наносити на чисту шкіру, одразу після того, як ви прийняли душ. Тоді вони триматимуться значно довше.

Обприскувати волосся не бажано, бо парфуми містять спирт, який пересушуватиме локони.

Парфуми в жодному разі не можна розтирати на тілі, бо вони нагріваються, тому змінюється їх молекулярний склад і запах також. Для цього на флаконі існує спеціальний пульверизатор, яким треба розпилювати засіб.

Зберігайте парфуми в прохолодному, темному й сухому місці. Флакончик краще тримати в упаковці виробника. Вони зазвичай розроблені для того, щоб забезпечити оптимальні умови для зберігання засобу.