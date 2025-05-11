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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
506
Час на прочитання
2 хв

Куди треба наносити парфуми, щоб аромат тримався цілий день: корисний трюк

Якщо ви наносили парфуми на руки, шию та інші частини тіла, а потім розтирали їх, то це неправильно, і ось чому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно наносити парфуми

Як правильно наносити парфуми / © www.freepik.com/free-photo

У носінні ароматів існує багато нюансів, які можуть вплинути на їхню стійкість. Місця, на які наносяться парфуми, а також умови їхнього зберігання можуть значно вплинути на те, як довго аромат залишатиметься на вашій шкірі. Розповідаємо, посилаючись на відео ТікТок, як треба наносити парфуми, щоб аромат тримався дуже довго.

Куди найкраще наносити парфуми, щоб аромат тримався цілий день: корисні поради

  • Найкраще парфуми наносити на одяг, так аромат триматиметься цілий день.

  • Щоб аромат окутував вас упродовж дня, його найкраще наносити на зовнішню сторону руки. Коли ви жестикулюватимете, запах розповсюджуватиметься й ті, кому ви щось розповідатимете, також відчуватимуть ваші парфуми.

  • Парфуми треба наносити на чисту шкіру, одразу після того, як ви прийняли душ. Тоді вони триматимуться значно довше.

  • Обприскувати волосся не бажано, бо парфуми містять спирт, який пересушуватиме локони.

  • Парфуми в жодному разі не можна розтирати на тілі, бо вони нагріваються, тому змінюється їх молекулярний склад і запах також. Для цього на флаконі існує спеціальний пульверизатор, яким треба розпилювати засіб.

  • Зберігайте парфуми в прохолодному, темному й сухому місці. Флакончик краще тримати в упаковці виробника. Вони зазвичай розроблені для того, щоб забезпечити оптимальні умови для зберігання засобу.

  • Також варто пам’ятати про те, що кожна людина має свій тип шкіри, тому тривалість стійкості запаху може різнитися. Але те, як наносяться парфуми дуже сильно впливатиме на стійкість аромату.

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Дата публікації
Кількість переглядів
506
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