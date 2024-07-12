Кухарі попереджають, що яйця не можна розбивати ножем: і ось чотири причини — чому

Найчастіше перед приготуванням яєць їх розбивають за допомогою ножа. Однак, кухарі стверджують, що це небезпечно.

Найочевидніша причина, чому не слід розбивати яйця ножем, це потрапляння дрібних уламків шкаралупи в страву. Якщо ви користуєтесь ножем, то часто отримуєте надто гострі краї і безліч маленьких фрагментів, які можуть опинитися всередині яйця. Вони не лише псують смак страви, але й можуть бути вкрай небезпечними, особливо для дітей.

Ще одна причина, чому не слід використовувати ніж, щоб розбити сире яйце, це висока ймовірність пошкодження жовтка. Особливо це не критично, однак для приготування деяких страв, наприклад, яєшні чи яйця пашот, необхідно, щоб жовток залишався цілим і неушкодженим. Зовнішній вигляд і текстура страви будуть зіпсовані.

Слід зазначити, що ніж дуже часто контактує на кухні з найрізноманітнішими продуктами. Ми ріжемо ним сире м'ясо чи рибу. Якщо ви використовуєте один ніж для всіх справ і не впевнені, що ретельно його промиваєте після кожного використання, існує високий ризик потрапляння всередину бактерій, зокрема, сальмонели. А вони можуть призвести до харчового отруєння.

Четверта причина, хоч і банальна, проте про неї часто забувають. Користування ножем потребує певної вправності і акуратності. Для багатьох може здатися незручним сам процес розбивання яєць цим кухонним предметом. Існують більш зручні і безпечні методи це зробити.

Як найкраще розбивати яйця? Насамперед, слід зазначити, що на ринку існує безліч різноманітних пристроїв, які були розроблені для розбивання яєць, мінімізуючи ризик потрапляння всередину шкарлупи чи бактерій. Однак, ви також можете розбивати яйця об будь-яку плоску поверхню. Так ви швидко приберете шкаралупу, не пошкодивши при цьому захисну плівку, яка стримує кисень від потрапляння всередину.

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