Кухарі розповіли, що робити, якщо млинці прилипають до сковороди і рвуться

Українці полюбляють готувати млинці на сніданок або як десерт. Однак, дуже часто трапляється таке, що вони прилипають до сковороди і рвуться.

Нерідко, якщо приготувати тісто неправильно, млинці прилипають до поверхні сковороди, а то й взагалі рвуться під час перевертання. Існує кілька основних причин, чому так відбувається:

ви вибрали нову сковорідку для смаження;

налили тісто на сковорідку, яка ще не нагрілася;

додали в тісто багато цукру, який зробив його рідким;

не змастили сковороду;

поставили сковороду на велику комфорку, а тому млинці прилипають посередині.

Що робити, щоб млинці не прилипали до сковороди

Насамперед, важливо добре нагріти сковорідку, потім влити достатню кількість олії або розтопити вершкове масло (тут все залежить від індивідуальних побажань). В процесі смаження дивіться, щоб млинці добре відходили від поверхні.

Кухарі радять залишити готове тісто перед смаженням на 30 хвилин за кімнатної температури. Адже, коли воно холодне, то може запросто прилипати до гарячої поверхні сковорідки. Коли закінчиться півгодини, влийте в тісто кілька ложок рослинної олії і ретельно перемішайте суміш.

Якщо млинці прилипають через те, що у вас вийшло надто рідке тісто, тоді замість рослинної олії всипте трішки борошна.

Найкраще, кажуть професіонали, використовувати чавунну сковорідку, але, якщо у вас такої немає, то підійде будь-яка з якісним антипригарним покриттям.

Читайте також: