Кухарі в ресторанах додають в деруни три секретні інгредієнти: страва виходить пухкою і ще смачнішою

Зазвичай для приготування дерунів використовують мінімальну кількість інгредієнтів: основу становить картопля, доповнена цибулею та сіллю. У деяких випадках до маси додають яйця та спеції для покращення смаку.

Проте, використовуючи такий класичний рецепт, смак страви залишатиметься звичним. Якщо ж ви любите нові кулінарні експерименти, варто додати оригінальні інгредієнти, щоб зробити деруни більш яскравими та незвичайними.

Часник — це простий, але ефективний інгредієнт, який надає дерунам неповторний аромат і унікальний смак. Не треба використовувати багато часнику — кілька зубчиків для звичайної порції буде цілком достатньо.

Далеко не кожен згоден включати борошно в рецепт, вважаючи, що воно перетворює звичні деруни на картопляні оладки. Проте варто спробувати додати всього 3-4 ложки борошна. Це зробить тісто більш однорідним і суттєво покращить текстуру дерунів.

Копчений сир — це незвичний, але цікавий інгредієнт, який варто додати до дерунів. Завдяки йому страва набуває яскравого, насиченого смаку, що привабить багатьох. Цей сир додає страві особливої соковитості та легкості. Найкраще подрібнювати його на тертці і додавати до інших інгредієнтів наприкінці приготування.

Спробуйте експериментувати з додатковими інгредієнтами — результат буде дуже смачним!

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