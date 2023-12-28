Кухня сяятиме чистотою: як швидко і надовго позбутися жирного нальоту з кухонних поверхонь

Ці копійчані засоби є на кожній кухні, результат від їхньої дії буде приголомшливим.

Мабуть, найважча частина прибирання в домі – це кухня. Якщо звичайний пил можна протерти просто губкою чи ганчіркою, то жирні плями та бризки видаляються значно складніше. Втім, є прості й досить дієві засоби, які розчиняють жир миттєво. І напевно вони є у кожної господині в кухонній шафці. Розповідаємо, як за допомогою підручних засобів зробити кухонні поверхні ідеально чистими за кілька хвилин.

Як швидко відмити кухню: універсальний засіб для всіх поверхонь

Для того, аби за 10 хвилин відмити всю кухню, треба спочатку приготувати мийний диво-засіб, який на відмінно впорається з жиром та брудом.

Налийте у мисочку трохи теплої води, додайте туди по одній столовій ложці соди й натертого господарського мила, 1 чайну ложку лимонної кислоти або 2 столові ложки білого оцту. Все ретельно перемішайте – і засіб готовий.

Приготована суміш швидко впорається навіть із найскладнішим забрудненням, а кухня сяятиме чистотою. Цей розчин підходить для миття плит, кахелю, фасадів та підвіконь. Він розчиняє навіть застарілий жир і вимиває поверхні до блиску.

Як відмити засохлий жир на кухні

Якщо жирні плями чи наліт дуже старий, не варто купувати в магазині дорогу хімію, тут допоможе впоратися з проблемою лимонний розчин.

Для його приготування вам потрібно взяти:

1 літр води;

1 упаковання лимонної кислоти;

100 мл засобу для миття посуду.

Всі складники необхідно добре перемішати, аби утворилася однорідна мийнна маса. Потім цю суміш треба нанести на брудну поверхню і залишити на 30 хвилин. Щоб засіб спрацював більш ефективніше, візьміть якийсь старий рушник, добре змочіть у розчині і покладіть на поверхню на півгодини.

Через 30 хвилин від жиру не залишиться й сліду, бо цей засіб повністю його розчинить за рахунок вмісту лимонної кислоти. А на вашій кухні залишаться лише блиск і чистота.

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