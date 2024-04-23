Кухонні рушники за кілька хвилин стануть, як нові: залийте їх цим копійчаним засобом

Кухонні рушники вкрай важко відпираються, тому дуже швидко втрачають свій первозданний вигляд. Втім, багато кмітливих господинь знають, як вирішити цю проблему, щоб не витрачатися на новий текстиль. Розповідаємо, як швидко відіпрати кухонні рушники від бруду, жиру та в’їдливих плям, повернути їм первозданний вигляд і м’якість.

Як випрати рушники за допомогою звичайного оцту

Яких тільки забруднень немає на кухонних рушниках – і плями, і жир, і сліди від напоїв, овочів та фруктів. Та з усіма цими проблемами допоможе впорати звичайний оцет. Перед пранням треба просто замочити рушники на 10 хвилин у цій дешевій рідині, а потім кинути пратися в машинку як зазвичай.

Оцет має у своєму складі сполуки, які допомагають розщеплювати жир і застарілий бруд, тому він упорається навіть з багаторічними плямами. До того ж, він допоможе вбити неприємний кухонний запах на рушниках, з яким не можуть впоратися навіть дорогі засоби для прання. Ще одним приємним бонусом буде м’якість кухонних рушників, бо оцет також здатен пом’якшувати тканину.

Як відіпрати кухонні рушники від жиру й неприємного запаху

Засіб для миття посуду. Так як цей гель прекрасно розщеплює жир, він допоможе позбутися в’їдливих плям і на рушниках. У тазик з гарячою водою насипте трохи мийного засобу, замочіть в розчині кухонні рушники на кілька годин, потім виперіть як зазвичай. Таким способом ви зможете позбутися жирних плям і вбити неприємний кухонний запах.

Так як цей гель прекрасно розщеплює жир, він допоможе позбутися в’їдливих плям і на рушниках. У тазик з гарячою водою насипте трохи мийного засобу, замочіть в розчині кухонні рушники на кілька годин, потім виперіть як зазвичай. Таким способом ви зможете позбутися жирних плям і вбити неприємний кухонний запах. Перекис водню. Розведіть дві столові ложки перекису у п’яти літрах води і замочіть кухонні рушники на кілька годин. Потім виперіть як зазвичай. Таким способом ви позбудетеся усіх плям і повернете тканині м’якість.

Розведіть дві столові ложки перекису у п’яти літрах води і замочіть кухонні рушники на кілька годин. Потім виперіть як зазвичай. Таким способом ви позбудетеся усіх плям і повернете тканині м’якість. Господарське мило. Натріть вологі брудні кухонні рушники звичайним господарським милом. Потім складіть їх у пакет, який треба туго зав’язати, і залиште рушники на 10 годин. Опісля виперіть звичайним способом. Рушники будуть, неначе нові, плями й неприємний запах зникнуть, як і не було.

Натріть вологі брудні кухонні рушники звичайним господарським милом. Потім складіть їх у пакет, який треба туго зав’язати, і залиште рушники на 10 годин. Опісля виперіть звичайним способом. Рушники будуть, неначе нові, плями й неприємний запах зникнуть, як і не було. Лимонна кислота. Таким способом ви зможете позбутися вїдливих плям від жиру, соку, червоного буряка та олії. Виперіть рушники господарським милом, потім на ті плями, які залишилися, насипте лимонної кислоти й залиште на годину. Після цього добре прополощіть у проточній теплій воді.

Таким способом ви зможете позбутися вїдливих плям від жиру, соку, червоного буряка та олії. Виперіть рушники господарським милом, потім на ті плями, які залишилися, насипте лимонної кислоти й залиште на годину. Після цього добре прополощіть у проточній теплій воді. Гірчичний порошок. Це ще один простий, проте досить дієвий метод боротьби з плямами та неприємним запахом. Щоб випрати у такий спосіб кухонні рушники, треба гірчичний порошок розвести у невеликій кількості води до утворення пастоподібної суміші. Нанесіть пасту на всі плями та брудні місця і залиште на годину. Потім виперіть рушники як зазвичай.

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