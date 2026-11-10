Кухня матиме дорожчий і просторіший вигляд: як дизайнери пропонують ставити холодильник

Як розмістити холодильник на кухні / © www.freepik.com/free-photo

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Великий холодильник нерідко стає найпомітнішим предметом на кухні. Він може виступати за лінію меблів, перевантажувати простір і порушувати цілісність інтер’єру. Як пише ресурс «Радіо Трек», від 2026 року дизайнери пропонують інший підхід: не виставляти техніку на перший план, а об’єднувати її з меблями та прихованими системами зберігання. Про це йдеться у матеріалі видання House Beautiful.

Холодильник часто ховають у високу меблеву колону

Один із найпомітніших напрямів сучасного кухонного дизайну — розміщення великої побутової техніки в єдиному вертикальному блоці. Холодильник встановлюють поруч із духовою шафою, мікрохвильовкою і високими шафами для посуду та продуктів.

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Усі модулі оформлюють однаковими фасадами, часто до самої стелі. Завдяки цьому замість кількох окремих предметів утворюється цілісна меблева композиція. Холодильник не привертає зайвої уваги, а кухня здається охайнішою та просторішою.

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Особливо вдалим таке рішення є в невеликих приміщеннях. Високі шафи дають змогу раціональніше використовувати стіни, а робочу поверхню можна залишити вільнішою для приготування їжі.

Ніша замість окремого місця біля стіни

Ще один спосіб організувати кухонний простір — передбачити для холодильника спеціальну нішу. Її створюють за допомогою меблевих конструкцій або закладають ще на етапі планування ремонту.

Техніка в такому заглибленні видається менш громіздкою, а простір над нею можна використати для додаткових шаф. Це особливо зручно для великих моделей із широкими дверцятами, які займають багато місця.

Проте розміри ніші потрібно підбирати відповідно до конкретної моделі холодильника. Необхідно залишити передбачені виробником вентиляційні проміжки, забезпечити відведення тепла та можливість доступу до техніки для обслуговування.

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Прихована кухня: холодильник за меблевими дверцятами

Для квартир із кухнею-вітальнею дизайнери пропонують ще цікавіший варіант — приховувати побутову зону за спеціальними фасадами. За ними можна розмістити холодильник, кавомашину, тостер та інші прилади, які необов’язково постійно тримати на видноті.

Особливо зручними вважаються розсувні дверцята pocket doors. Під час відкривання вони ховаються у бокові частини меблевої конструкції, тому не займають місця перед шафами та не заважають проходу.

Коли техніка не потрібна, дверцята зачиняють, і кухня перетворюється на акуратну меблеву композицію. Таке рішення допомагає підтримувати візуальний порядок у відкритих просторах, де кухонна зона є частиною загальної кімнати.

Як облаштувати кухню за новим трендом без дорогого ремонту

Щоб зробити холодильник менш помітним, необов’язково купувати повністю вбудовану модель або замовляти складну дизайнерську конструкцію. Іноді достатньо змінити розташування техніки, підібрати до неї високі шафи або оформити прилеглу ділянку стіни в тон кухонного гарнітура.

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Перед переоблаштуванням варто продумати кілька деталей. Холодильник має залишатися зручним для щоденного користування, дверцята повинні повністю відчинятися, а вентиляція — відповідати вимогам виробника. Також потрібно врахувати відстань до духовки, варильної поверхні та джерел тепла.

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