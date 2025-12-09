ТСН у соціальних мережах

Кухня сяятиме: 5 крапель однієї рідини і пакетик популярного продукту — навіть застарілий жир не має шансів

Якщо ви ламаєте голову, як швидко й без зусиль відмити жир із кухонних шаф, приготуйте простий домашній засіб, який чудово розчиняє навіть застарілі забруднення.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Як відмити кухонні шафи від жиру

Як відмити кухонні шафи від жиру / © pexels.com

Для приготування цього очищувача вам знадобиться лише один пакетик розпушувача. Висипте його в пластикову ємність, додайте 5 крапель мийного засобу для посуду та влийте 3–4 ложки води.

Перемішайте — суміш має почати активно пінитися.

Нанесіть отриману масу губкою на поверхні кухонних шаф і залиште на 10–15 хвилин.

Після цього просто протріть вологою серветкою. Результат вразить: жир буквально стікатиме зі шаф краплями, залишаючи поверхню чистою й свіжою.

Не доведеться купувати дорогі промислові знежирювачі — усі інгредієнти для цього ефективного домашнього засобу вже є у вас під рукою.

