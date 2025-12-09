Як відмити кухонні шафи від жиру / © pexels.com

Для приготування цього очищувача вам знадобиться лише один пакетик розпушувача. Висипте його в пластикову ємність, додайте 5 крапель мийного засобу для посуду та влийте 3–4 ложки води.

Перемішайте — суміш має почати активно пінитися.

Нанесіть отриману масу губкою на поверхні кухонних шаф і залиште на 10–15 хвилин.

Після цього просто протріть вологою серветкою. Результат вразить: жир буквально стікатиме зі шаф краплями, залишаючи поверхню чистою й свіжою.

Не доведеться купувати дорогі промислові знежирювачі — усі інгредієнти для цього ефективного домашнього засобу вже є у вас під рукою.