- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Кухня сяятиме: 5 крапель однієї рідини і пакетик популярного продукту — навіть застарілий жир не має шансів
Якщо ви ламаєте голову, як швидко й без зусиль відмити жир із кухонних шаф, приготуйте простий домашній засіб, який чудово розчиняє навіть застарілі забруднення.
Для приготування цього очищувача вам знадобиться лише один пакетик розпушувача. Висипте його в пластикову ємність, додайте 5 крапель мийного засобу для посуду та влийте 3–4 ложки води.
Перемішайте — суміш має почати активно пінитися.
Нанесіть отриману масу губкою на поверхні кухонних шаф і залиште на 10–15 хвилин.
Після цього просто протріть вологою серветкою. Результат вразить: жир буквально стікатиме зі шаф краплями, залишаючи поверхню чистою й свіжою.
Не доведеться купувати дорогі промислові знежирювачі — усі інгредієнти для цього ефективного домашнього засобу вже є у вас під рукою.