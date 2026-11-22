Як відіпрати кухонні рушники

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Кухонні рушники швидко втрачають свіжий вигляд через жир, залишки їжі, кави та чаю. Навіть після звичайного прання на тканині іноді залишаються жовтуваті плями й неприємний запах. Проте повернути рушникам охайний вигляд можна за допомогою простого засобу, який знайдеться практично на кожній кухні, — звичайного рідкого гелю для миття посуду. Його головна перевага — здатність розчиняти жир. Саме тому він особливо корисний для кухонного текстилю, яким витирають руки, посуд і робочі поверхні.

Як відіпрати кухонні рушники за допомогою засобу для посуду

Спочатку розкладіть рушники на рівній поверхні та знайдіть найбільш забруднені місця. На плями нанесіть по одній невеликій краплі засобу для миття посуду. Обережно розподіліть його пальцями або м’якою щіткою, не розтираючи забруднення по всій тканині.

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Залиште на 10 хвилин, щоб засіб подіяв на жир. Після цього покладіть рушники в пральну машину, додайте звичайний пральний порошок і запустіть відповідний режим.

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Важливо не наливати засіб для посуду безпосередньо в барабан або відсік пральної машини. Він утворює багато піни й не призначений для використання в автоматичних пральних машинах.

Що допоможе повернути рушникам свіжість

Є ще одна корисна хитрість: не кладіть у прання мокрі й зім’яті кухонні рушники, які кілька днів лежали в кошику. Через вологу на тканині швидше з’являється затхлий запах. Перед пранням краще розгорнути їх і дати трохи підсохнути.

Також не перевантажуйте барабан: рушники повинні вільно переміщатися під час прання. А після завершення циклу відразу дістаньте їх і добре висушіть.

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