Кухонний інгредієнт проти ожеледиці: водії знайшли дешевий спосіб розм’якшити лід

Водії дедалі частіше шукають прості й швидкі способи впоратися з ожеледицею на під’їзних доріжках. На тлі морозної погоди, снігу та нічних заморозків люди активно шукають альтернативи спеціальним засобам для розморожування — і несподівано звертаються до звичайного кухонного продукту.

Про це повідомило видання Express.

Початок січня супроводжується мінусовими температурами, ожеледицею та ускладненим рухом транспорту. На цьому тлі в соцмережах поширюється відео, яке викликало жваве обговорення. Користувачка TikTok під ніком @christinethornton19882 показала, як посипання обледенілої поверхні цукром допомогло розм’якшити лід за лічені хвилини, після чого його стало легше прибрати.

Цей спосіб має певне наукове пояснення: цукор здатен знижувати температуру замерзання води, порушуючи структуру льоду, подібно до солі, але менш ефективно. У помірні морози це може допомогти з тонким шаром льоду або утрамбованого снігу.

Водночас експерти застерігають: цукор варто розглядати лише як тимчасове рішення для невеликих ділянок. Після танення він може залишати липкий наліт, який притягує бруд або знову стає слизьким при повторному похолоданні.

Популярність цього методу пояснюється просто — цукор дешевий, доступний і зазвичай є вдома. Тож із наближенням нових морозних ночей багато водіїв готові скористатися будь-якими підручними засобами, аби зробити свої під’їзні доріжки безпечнішими.

