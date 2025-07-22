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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
404
Час на прочитання
1 хв

Кукурудза буде готова без каструлі і води: в що загорнути качан, щоб смакота приготувалася за три хвилини

Кукурудза виходить надзвичайно солодкою і смачною. Але найголовніше, що вам не потрібно брати каструлю чи воду.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як правильно варити кукурудзу без води

Як правильно варити кукурудзу без води / © unsplash.com

Якщо ви любите насолоджуватися смачною кукурудзою, але не хочете витрачати багато часу на її приготування, шукати велику каструлю і наливати воду, спробуйте цей цікавий трюк.

Про нього розповів у своєму Instagram відомий український блогер, кулінар Олександр Огороднік.

За його словами, вам знадобиться лише одна річ і три хвилини часу, щоб посмакувати молоду кукурудзу цього літа.

Кукурудзу попередньо потрібно почистити від листя і промити.

Потім загорнути кожен качан в паперовий рушник і злегка намочити його під проточною водою.

Помістіть качани в мікрохвильову піч, виставте час три хвилини.

Коли кукурудза буде готова, вийміть, натріть вершковим маслом і посоліть за смаком.

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Дата публікації
Кількість переглядів
404
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