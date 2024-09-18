Кулінар розповів, навіщо заклеювати помідори пластирем — до такого лайфгаку ви б не додумались

Відомий шеф-повар з США розкрив секрет, як зберегти помідори свіжими надовго. Цей цікавий трюк може здивувати, адже вам знадобиться пластир.

Помідори — саме ті овочі, які на кухні псуються надто швидко. Не встигнете моргнути й оком, як їх доводиться викидати в смітник.

Більшість фахівців стверджує, що томати не слід зберігати в холодильнику. Мовляв, так термін придатності не збільшиться, а самі плоди стануть менш приємними на смак. Зберігають їх в тіні, добре провітрюваному місці і за кімнатної температури. Але і так вони зможуть зберігатися не довше кількох днів, особливо, якщо вже добре достигли. На щастя, існують нетривіальні, але дуже ефективні методи, які допоможуть подовжити термін зберігання томатів.

Насамперед, коли купуєте помідори в магазині, звертайте увагу на їхню плодоніжку. Саме вона вкаже, чи овоч свіжий. Помідор можна купувати, якщо плодоніжка зелена і добре прикріплена до м'якоті.

Експерти стверджують, що, прийшовши з магазину додому, плодоніжки не слід відривати. Саме завдяки їм зберігається свіжість і пружність томатів. Якщо ви її відірвете, то побачите "оголений" пупок. Звідти виходить волога, а тому на цьому місці добре розвиваються мікроорганізми.

І ось тепер ми дійшли до самого лайфгаку з пластирем. Про нього розповів американський шеф-повар Джей Кенджі Лопес-Альт. Кулінар просто заклеїв місце, де була відірвана плодоніжка, шматком пластира. Так волога не матиме змоги пройти через бар'єр, тому помідори залишаться свіжими та соковитими значно довше.

За словами експерта, він провів експеримент з понад 30 томатами і всі вони залишалися свіжими набагато довше за ті, які не були заклеєні пластирем.

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