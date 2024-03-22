Кулінари поділилися хитрістю, як зробити смажену печінку ще смачнішою: потрібен один інгредієнт

Такої смачної печінки ви ще точно не куштували: все, що потрібно зробити — це залишити її в одному інгредієнті.

Спробувавши хоча б раз, ви переконаєтесь, що ще ніколи не куштували в своєму житті смачнішої смаженої печінки. Так роблять шеф-кухарі в ресторанах. І це дуже просто.

Цей інгредієнт — харчова сода. Вона здатна зробити повітряною та м'якою не лише випічку, але й такі м'ясні продукти як яловича, куряча чи свиняча печінка. Завдяки використанню соди продукт стає соковитим, м'яким, ніжним, а страви з нього тануть у роті.

Річ у тому, що харчова сода, або гідрокарбонат натрію — це слабкий луг. Коли вона потрапляє до харчових волокон, то вступає у хімічну реакцію з тією кислотою, яка в них міститься.

Після нейтралізації кислого середовища, шматочки печінки стають ніжними та "повітряними".

Як "замочити" печінку в соді

Спочатку печінку цілим шматком залишають у холодній воді на 10 хвилин. Тільки після цього її позбавляють плівки і нарізають шматочками. Тепер настав час використати соду. Посипте шматочки печінки гідрокарбонатом натрію, ретельно перемішайте, накрийте кришкою і залишіть так на 1,5 години.

Після закінчення цього періоду часу промийте кожен шматочок проточною водою, щоб повністю змити соду. Тепер можете починати готувати печінку за будь-яким улюбленим рецептом.

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