Кулінари поділилися секретом: чим замінити часник в страві, щоб не позбавити її пряного смаку

Якщо у вас раптом закінчилися запаси часнику або ви не можете їсти його через проблеми зі здоров'ям, варто знати про альтернативи, які збережуть пряний смак страви.

Якщо вам просто не подобається смак або запах свіжого часника, можете спробувати замінити його на сушений, використати у вигляді часникової олії чи соусу, де він міститься. Однак, за умови непереносимості цього продукту потрібно вдатися до більш радикальних способів. Кухарі рекомендують замінити часник на такі альтернативи:

черемша — дика цибуля;

— дика цибуля; перець стручковий, гірчиця, перець горошком, хрін — хоча існує незначна відмінність смаку, проте вони збережуть гостроту страви;

— хоча існує незначна відмінність смаку, проте вони збережуть гостроту страви; асафетида — східна пряність, яка ще називається "хінг", має смак, який чимось нагадує суміш часнику і цибулі, рекомендується додавати наприкінці готування страви і малими дозами, адже вона дуже пекуча;

— східна пряність, яка ще називається "хінг", має смак, який чимось нагадує суміш часнику і цибулі, рекомендується додавати наприкінці готування страви і малими дозами, адже вона дуже пекуча; імбир — залишає гостроту страви, хоча може дещо змінити її смак.

Тобто можна легко замінити в будь-якій страві часник, не позбавляючи її пряності та гостроти, хоча й смак може трішки змінитися.

Чим можна замінити часник в маринаді та соусі: приправа як консервант

Що схоже на часник / Фото: Unsplash

Під час приготування домашніх солінь, маринадів та соусів важливо уважно дивитися на те, що містять прянощі, які ви додаєте. Якщо у вас непереносимість часнику чи ви не можете його їсти через захворювання, можна замінити продукт звичайним або пекучим перцем, корінням та листям хрону, гірчицею, кропом (парасольками), цибулею, імбиром, гвоздикою.

Якщо у звичайних стравах часник лише додає певного смаку і аромату, то в консервації він використовується для кращого збереження продуктів, адже містить велику кількість ефірних олій.

Часто буває, що в одній сім'ї є ті, хто любить і не переносить часник. В такому разі намагаються знайти такі варіанти страв, які б могли підійти всім. Або ж використовують інші приправи. Наприклад, можете взяти пасту, маринований або сушений часник (вони мають менш виражений аромат), аджику або інші соуси.

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