Кулінари назвали три помилки під час приготування котлет, які роблять 80% господинь

Чому котлети виходять сухими та жорсткими / © pixabay.com

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Мабуть, немає такої людини, яка б не любила соковиті рум’яні котлетки. Адже це вкрай смачна й ситна страва на обід та вечерю. Однак професійні кухарі переконують, що майже всі господині роблять три помилки, через які котлети виходять сухими й жорсткими. Тому радо діляться своїми секретами приготування пухких і соковитих котлет, як пише ресурс Ukr.Media.

Які помилки під час приготування котлет роблять майже всі господині

Помилка №1. Це використання фаршу дрібного помелу. Такий фарш не можна брати для котлет, він більше підходить для тефтельок та пельменів. А для котлет м’ясна маса має бути середнього чи грубого помелу.

Помилка №2. Не класти хліб у фарш для котлет. Багато господинь відмовляється від хліба чи батона, думаючи, що цей продукт додають через брак м’яса. Але це зовсім не так. Хліб зробить фарш легшим, тому котлетки вийдуть пухкими та соковитими.

Помилка №3. Замочувати хліб у молоці. Професійні кухарі категорично забороняють це робити, бо молоко додає непотрібної густини котлетам. Адже під час смаження білок, що міститься в молоці, згортається, тому котлети виходять твердими й сухими.

Якщо ви приготуєте котлети з урахуванням цих рекомендацій, результат вас приємно здивує.