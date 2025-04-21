Кулінари поділилися основним секретом найсмачнішої шарлотки: ось, що потрібно зробити з яблуками

Як покращити смак шарлотки / © unsplash.com

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Ключ до успіху в тому, щоб правильно підготувати яблука перед тим, як класти їх у форму для випічки.

Багато хто, хто хоча б раз готував цей пиріг, зауважив, що яблука в кінцевому результаті чомусь осідають на дно.

Через надмірну кількість фруктів, нижня частина пирога часто стає занадто вологою або навіть розмокає.

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Досвідчені кухарі помітили, що якщо перед тим, як покласти яблука у форму, обваляти їх у борошні, вони не опустяться на дно.

Таке оброблення допомагає тісту рівномірно з’єднатися з фруктами, роблячи пиріг більш смачним і ароматним.