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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Кулінари поділилися основним секретом найсмачнішої шарлотки: ось, що потрібно зробити з яблуками

Шарлотка — це, мабуть, найпростіший рецепт смачної домашньої випічки. Цей десерт подобається як дорослим, так і дітям. Попри свою простоту, у ньому є кілька секретів, що роблять його ще смачнішим і ароматнішим.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як покращити смак шарлотки

Як покращити смак шарлотки / © unsplash.com

Ключ до успіху в тому, щоб правильно підготувати яблука перед тим, як класти їх у форму для випічки.

Багато хто, хто хоча б раз готував цей пиріг, зауважив, що яблука в кінцевому результаті чомусь осідають на дно.

Через надмірну кількість фруктів, нижня частина пирога часто стає занадто вологою або навіть розмокає.

Досвідчені кухарі помітили, що якщо перед тим, як покласти яблука у форму, обваляти їх у борошні, вони не опустяться на дно.

Таке оброблення допомагає тісту рівномірно з’єднатися з фруктами, роблячи пиріг більш смачним і ароматним.

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Дата публікації
Кількість переглядів
77
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