Культова стрижка "боб" знову в моді: як її носити 2024 року

Це універсальна зачіска, яка підходить практично всім.

Культові речі 90-х знову в моді. Серед них і тотішні стрижки. Так зачіска "пухнастий боб" набирає шаленої популярності. А все через те, що нещодавно на червоній дорожці у ній з'явилася голівудська акторка, яка багато років тому ввела на неї тренд.

Чому стрижка "пухнастий боб" знову у моді та як її носити 2024 року - розповідаємо далі.

Історія стрижки "Боб": як зачіска стала культовою

Стиліст зачісок, засновник Erteqoob Андрій Крупчинський розповідає, що саме стрижка "боб" дає можливістьждя самовираження, невипадково він став головною зачіскою десятиліття.

Моду на популярну стрижку започаткував Відал Сессон (британський перукар). Він зумів популяризувати нову геометричну форму та почав застосовувати скульптурний крій після засилля воланів і рюшів.

Стрижка "боб сессон"

Для прикладу, геометричні, фактурні стрижки характерні для Іспанії, Мексики, Бразилії — там, де дівчата мають густе, щільне, кучеряве волосся. Тоді як для Європи характерні текстурні боби, адже волосся європейок м’якше й часто не здатне тримати форму.

При цьому, бгато чого залежить і від майстра. Адже варіацій стрижки справді безліч: з високою довжиною, до середини шиї, до вигину плеча. Є той, що закінчується нижче ключиць. Є і ще один боб — високий, бокс-боб, який відкриває мочку вуха, як в актриси німого кіно Лайзи Мінеллі.

Акторка та співачка Лайза Міннеллі

"Стрижка iconic боб передбачає чистоту ліній, певну структуру волосся, об’єм голови, висоту й тонкість шиї. Варто помилитися — шия стане короткою і "порізаною". Цей той випадок, коли тренд — головний ворог. Тому я за те, щоб адаптувати стрижку під кожного клієнта", - розповів Крупчинський.

Крім того, варто розуміти, якщо вдома ви не можете впоратися з новою стрижкою, значить її було зроблено не так.

"Пухнастий боб" - новий тренд

Стрижка "Пухнастий боб" - новий тренд 2024 року. Як і багато років поспіль у світ моди її ввела голівудська актирса Дженніфер Еністон.

Знаменита багатошарова стрижка як набула популярності, коли її героїня американської акторки Рейчел з'явилася у ній в культовому серіалі 90-х "Друзі".

Акторка Дженіфер Еністон у стрижці "боб"

Стиліст зірки Кріс Макміллан удосконалив зачіску за допомогю великої кількості тонких пасм, укорочених у обличчя. Він створив пишну зачіску з об’ємом біля коріння – це ідеальний варіант для дівчат з тонким волоссям.

Хейлі Бібер зі стрижкою "боб

Перевагою стрижки є те, що вона підходить для волосся будь-якої структури. Вона розкішно вигялдатиме як на прямому, так і на кучерявому волоссі.

Попри шалений попит зачіски, вона проста в укладці. Для цього достатньо вимити голову шампунем для збільшення об’єму волосся, а потім нанести на нього трохи піни. Просушіть пасма феном при низькій температурі. Готово.

Які ще варіанти зачіски боб будуть в моді

У моду активно повертаються речі, які були справжніми хітами у 90-ті. к. Тому боб довжиною до лінії підборіддя або до середини шиї знову влучив у тренди. Це стрижка з чіткими обрисами та щільними кінчиками, яка підходить жінкам з будь-яким типом волосся та формою обличчя. До того ж, вона не потребує складного укладання.

Бланд-боб

Родзинка цієї зачіски - пряма та чітка лінія зрізу волосся, що надає їм додаткового обсягу. Це універсальна зачіска, яка підходить всім. Тоне волосся вона зробить візуально пишніше і підкреслить текстуру густих локонів. У складному укладанні зачіска не потребує, але чудово тримає форму тривалий час.

Стрижка бланд-боб

Італійський боб

Цей варіант стрижки підкреслить овал обличчя та тонку шию. Вона виглядає легко і природно, зокрема, на тонкому і густому волоссі, а також підходить різній формі обличчя. Спробувати таку зачіску можуть як молоді дівчата, так і зрілі жінки. А доповнити італійський боб можна короткою чи рваною чубчиком, це допоможе зробити зачіску повітрянішою.

Акторка Кіра Найтлі із засічкою "італійський боб"

Стрижка "скандинавький боб"

Скандинавський боб зазвичай стрижуть трохи нижче лінії підборіддя. Завдяки цьому обличчя візуально загострюється та робиться на вигляд вузьким.

Стрижка "скандинавський боб"

Іноді стрижуть трохи довше, проте передні пасма однаково залишаються трохи нижче рівня підборіддя, щоб підкреслити овал обличчя.

Раніше ми розповідали, що стрижка піксі-боб для різних типів волосся, обличчя, ідеальна для жінок за 50.

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