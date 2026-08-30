Культовий будинок з "Гаррі Поттера": фанати перетворили життя власників на хаос

Власники «будинку Гаррі Поттера» скаржаться на постійні натовпи туристів / © скриншот з відео

Реклама

Справжня будівля, яка у 2001 році стала домом сімейства Дурслів у голлівудській екранізації творів Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, розташована в містечку Брекнелл у графстві Беркшир. Хоча для знімань наступних частин франшизи вулицю Прівіт-драйв відтворили в павільйонах студії, оригінальний будинок продовжує приваблювати натовпи шанувальників.

Про це пише The Sun.

Реклама

Небажана увага туристів та емоції шанувальників

Нинішні господарі придбали цю нерухомість, усвідомлюючи її кінематографічну історію, проте не очікували такої шаленої уваги публіки. Анонімний власник зізнався, що люди перебувають біля їхнього двору щодня, а іноді навіть вночі, перетворюючи звичайне життя на суцільний хаос. «Ми знали, який будинок купуємо, але нам не сказали, що вони тут цілими днями, щодня, і це відбувається постійно», — розповів господар будівлі.

Реклама

Деякі гості влаштовують повноцінні костюмовані шоу прямо на вулиці, відтворюючи улюблені сцени з фільмів. Іноді поведінка прихильників виходить за межі дозволеного, змушуючи жителів серйозно хвилюватися за власну безпеку. «У нас були люди, які заливалися сльозами, а одного разу хтось навіть намагався перелізти через паркан, і тоді ми сказали: „Боже мій, не робіть цього!“» — пригадав чоловік.

Незважаючи на постійний дискомфорт, мешканці культового будинку намагаються ставитися до фанатів із максимальним розумінням. Вони часто йдуть назустріч туристам, прибираючи власні транспортні засоби з під’їзної доріжки. «Ми йдемо назустріч, я переганяв свої машини для людей, які хочуть зробити гарне фото, адже „Гаррі Поттер“ — це дивовижно», — додав власник нерухомості.

Комірчина під сходами та ціни на нерухомість

Найвідомішим елементом інтер’єру залишається крихітна кімната Гаррі Поттера, де його змушували жити жорстокі родичі Вернон та Петунія. Нові господарі вирішили не знищувати цю локацію, хоча зараз вона використовується виключно в побутових цілях. «Комірчина все ще тут, її не чіпали, ми просто зберігаємо в ній всілякий мотлох: пальта, прасувальну дошку та пилосос», — поділився власник.

Популярність цієї локації суттєво вплинула на місцевий ринок: сусідній будинок був проданий за 650 тисяч фунтів стерлінгів, що майже на 200 тисяч перевищило його заявлену вартість. У 2016 році знаменитий дім Дурслів намагалися продати за 475 тисяч фунтів стерлінгів, проте згодом його зняли з торгів. За словами тридцятидворічного сусіда Асада Шахіда, жити поруч із такою пам’яткою непросто: «Майже щодня ви бачите людей, які приїжджають сюди, зупиняються перед їхнім будинком і роблять фотографії».

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів