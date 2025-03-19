Кури несуть яйця та їдять їх: лайфгак, який допоможе запобігти цьому

"Кури несуть яйця і їдять їх. Це велика й болюча тема для тих, хто тримає курей. Я із цим теж зіткнулася і знайшла, що робити", – розповіла експертка з птахівництва Олена Миколаївна і поділилася злайфгаком, як відучити курей їсти свої яйця.

Що робити, що кури не їли своїх яєць

Для цього знадобляться борошно, сіль та вода.

Беремо склянку муки , склянку солі та півсклянки води. Тісто повинно бути туговатеньке, якщо ні - додати борошна.

Замішуємо тісто. Катаємо шарики подібні на яєчка

Оці скатині кульки в формі єчок залишаєте при кімнатній температурі або там де тепліше на годинки 3-4. Вони повинні підсохнути та корочкою взятися.

Кладете кульки туди, де кури рнесуть яйця. По 3-4 штуки. Кількість залежить від того, скільки зазвичай, зїдають кури.

Олена Миколаївна наголошує, що боятися, що кури з'їдять зроблені яйця не потрібно, нічого з ними не станеться. "В мене тоже з'їли в перший день всі яйця". Наступного дня з'їли ще одне. А ось "уже три місяці яйця цілі, і кури всі здорові. Не бійтеся, робіть і побачите чудо-результат", – запевнила господиня.

Кури їдять яйця// фото:vetapteka.sumy.ua

Хоча солоне тісто і є ефективним методом бороттби з тим, що кури клюють свої яйця, до проблеми слді підходити комплексно. Насамперед, кури потребують збалансованого раціону та належних умов утримання. Щоб вони не клювали свої яйця необхідно в першу чергу забезпечити їм повноцінне харчування, яке включає всі необхідні вітаміни та мінерали, а також створити комфортне середовище, де вони не відчуватимуть стресу. Особливу увагу слід приділити наявності достатньої кількості кальцію в кормі, оскільки саме його дефіцит часто стає головною причиною, через яку кури починають поїдати яйця, намагаючись компенсувати нестачу цього важливого мікроелемента.

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