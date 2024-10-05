Кури знову почнуть активно нестися, якщо додати до зерна кілька продуктів: простий рецепт для осені

Ви можете самостійно приготувати корисний прикорм, щоб кури навіть восени продовжували активно нестися.

Птахівники рекомендують додати до раціону домашніх пернатих корм з вітамінами і мінералами, які корисні для їхнього здоров'я і збільшують кількість яєць.

В холодну пору року, восени та взимку, кури відчувають деякий стрес і витрачають на зігрівання більше енергії, ніж влітку, а тому дуже важливо зробити їхній корм поживним та збалансованим. Звичайно, ви можете придбати готові "мішанки" в магазині, але краще приготувати самостійно, щоб бути впевненими у якості продуктів.

Що покласти у таз для підживлення курок восени:

200 г гарбуза;

500 г картоплі;

200 г суміші зерна;

100 г кукурудзи (меленої);

100 г шроту;

200 г пшениці;

100 г яєчної шкаралупи;

100 г фаршу з м'яса і кісток.

Звичайно, картоплю і гарбуз слід попередньо відварити. Всі інгредієнти подрібніть, дайте їм охолонути, а потім годуйте курей. Птахівники стверджують, що такої кількості корму вистачить, щоб нагодувати 10 птахів.

Вже за 2-3 тижні якісного підгодовування ви помітите, що кури почали активніше нестися. Взимку, кажуть птахівники, краще до суміші додати ще трохи солі. 0,5 чайної ложки на таку кількість інших інгредієнтів буде цілком достатньо.

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