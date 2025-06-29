- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 2933
- Час на прочитання
- 2 хв
Курячі котлетки будуть ніжними, соковитими й ароматними: додайте цей секретний інгредієнт
Курячі котлети часто виходять занадто сухими та пісними. Але одна секретна добавка може повністю змінити їхній смак та аромат.
Цей секретний інгредієнт — вершкове масло. Якщо додати декілька шматочків у курячий фарш, ви отримаєте соковиті й запашні котлетки із хрумкою рум’яною скориночкою.
Чому саме вершкове масло треба додавати до курячого фаршу
Під час смаження вершкове масло повільно тане всередині котлети, зберігаючи соковитість м’яса.
Воно пом’якшує структуру м’яса і робить фарш пухким.
Додає легкого вершкового присмаку, який ідеально поєднується з курятиною.
Як правильно смажити котлети з вершковим маслом
Використовуйте холодне масло, а не розтоплене, саме це дозволяє зберегти структуру фаршу.
Не пересмажуйте котлети, бо тоді навіть вершкове масло не врятує пересушене м’ясо.
Якщо хочете ще більше соку, додайте у курячий фарш натертий кабачок чи трохи жирних вершків.
Ідеальний рецепт соковитих курячих котлет
Інгредієнти:
500 грамів курячого філе;
одна цибулина;
2 скибочки батона, замочених у молоці;
одне яйце;
50 грамів холодного вершкового масла;
сіль, перець — за смаком;
зубчик часнику;
панірувальні сухарі чи борошно;
рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування.
Змішайте фарш із натертою цибулею та хлібом.
Додайте до м’ясної маси яйце, спеції, подрібнений часник.
Наріжте холодне вершкове масло дрібними кубиками й обережно додайте до фаршу. Не розмішуйте надто активно, шматочки мають залишатися цілими.
Сформуйте котлети, обваляйте в панірувальних сухарях.
Смажте на середньому вогні по 4–5 хвилин з кожного боку до утворення золотавої скоринки.