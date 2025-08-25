- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 216
- Час на прочитання
- 2 хв
Курячі котлети, які тануть у роті: додайте до рецепту ці інгредієнти
Котлети будуть із хрумкою скоринкою зовні та дуже соковиті всередині завдяки маслу і хлібу з молоком.
Мабуть, котлети — це страва, яку, без перебільшення, любить кожен. Смачними вони виходять не лише зі свинини чи телятини, а й з курятини. Якщо додати до них один інгредієнт, вони будуть ніжними всередині та з золотавою скоринкою зовні.
ТСН.ua підготував для вас рецепт курячих котлет.
Інгредієнти
куряче філе — 600 г
білий хліб або батон — 2 скибки (без скоринки)
молоко або вершки — 100 мл
цибуля — 1 шт. (середня)
яйце — 1 шт.
вершкове масло — 50 г (для начинки всередину)
сіль, перець
панірувальні сухарі або борошно
олія — для смаження
Приготування:
Готуємо фарш. Куряче філе треба подрібнити м’ясорубкою або блендером.
У молоці або вершках замочіть хліб. Добре відтисніть і додайте до м’яса. Дрібно наріжте цибулю у фарш.
Додайте до фаршу яйце, сіль, перець. Перемішайте фарш руками, поки він не стане однорідним і трохи липким.
Щоб котлети були дуже соковитими, наріжте вершкове масло невеликими кубиками і заморозьте його. Коли ліпитимете котлету, сховайте шматочок масла всередину.
Сформуйте котлети, обкачайте в борошні або панірувальних сухарях.
Обсмажуйте котлети на добре розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки. Потім перекладіть до форми, накрийте фольгою та доведіть до готовності в духовці, яку попередньо розігрійте до 180°С. Тримайте котлети в духовці 10 хв.
