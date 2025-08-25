Курячі котлети, які тануть у роті: додайте до рецепту ці інгредієнти

Курятина / © Pexels

Мабуть, котлети — це страва, яку, без перебільшення, любить кожен. Смачними вони виходять не лише зі свинини чи телятини, а й з курятини. Якщо додати до них один інгредієнт, вони будуть ніжними всередині та з золотавою скоринкою зовні.

ТСН.ua підготував для вас рецепт курячих котлет.

Інгредієнти

куряче філе — 600 г

білий хліб або батон — 2 скибки (без скоринки)

молоко або вершки — 100 мл

цибуля — 1 шт. (середня)

яйце — 1 шт.

вершкове масло — 50 г (для начинки всередину)

сіль, перець

панірувальні сухарі або борошно

олія — для смаження

Приготування:

Готуємо фарш. Куряче філе треба подрібнити м’ясорубкою або блендером. У молоці або вершках замочіть хліб. Добре відтисніть і додайте до м’яса. Дрібно наріжте цибулю у фарш. Додайте до фаршу яйце, сіль, перець. Перемішайте фарш руками, поки він не стане однорідним і трохи липким. Щоб котлети були дуже соковитими, наріжте вершкове масло невеликими кубиками і заморозьте його. Коли ліпитимете котлету, сховайте шматочок масла всередину. Сформуйте котлети, обкачайте в борошні або панірувальних сухарях. Обсмажуйте котлети на добре розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки. Потім перекладіть до форми, накрийте фольгою та доведіть до готовності в духовці, яку попередньо розігрійте до 180°С. Тримайте котлети в духовці 10 хв.

