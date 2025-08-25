ТСН у соціальних мережах

Курячі котлети, які тануть у роті: додайте до рецепту ці інгредієнти

Котлети будуть із хрумкою скоринкою зовні та дуже соковиті всередині завдяки маслу і хлібу з молоком.

Віра Хмельницька
Курятина.

Курятина / © Pexels

Мабуть, котлети — це страва, яку, без перебільшення, любить кожен. Смачними вони виходять не лише зі свинини чи телятини, а й з курятини. Якщо додати до них один інгредієнт, вони будуть ніжними всередині та з золотавою скоринкою зовні.

ТСН.ua підготував для вас рецепт курячих котлет.

Інгредієнти

  • куряче філе — 600 г

  • білий хліб або батон — 2 скибки (без скоринки)

  • молоко або вершки — 100 мл

  • цибуля — 1 шт. (середня)

  • яйце — 1 шт.

  • вершкове масло — 50 г (для начинки всередину)

  • сіль, перець

  • панірувальні сухарі або борошно

  • олія — для смаження

Приготування:

  1. Готуємо фарш. Куряче філе треба подрібнити м’ясорубкою або блендером.

  2. У молоці або вершках замочіть хліб. Добре відтисніть і додайте до м’яса. Дрібно наріжте цибулю у фарш.

  3. Додайте до фаршу яйце, сіль, перець. Перемішайте фарш руками, поки він не стане однорідним і трохи липким.

  4. Щоб котлети були дуже соковитими, наріжте вершкове масло невеликими кубиками і заморозьте його. Коли ліпитимете котлету, сховайте шматочок масла всередину.

  5. Сформуйте котлети, обкачайте в борошні або панірувальних сухарях.

  6. Обсмажуйте котлети на добре розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки. Потім перекладіть до форми, накрийте фольгою та доведіть до готовності в духовці, яку попередньо розігрійте до 180°С. Тримайте котлети в духовці 10 хв.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати котлети з гречки, картоплі та зелені.

