Курка більше не прилипатиме до сковорідки під час смаження: що треба зробити

Напевно, кожна господиня зіштовхувалася з проблемою прилипання курячого та іншого м’яса до сковорідки. Однак є кілька простих методів, які допоможуть на відмінно упоратися з проблемою. Але спочатку треба підготувати м’ясо. Курка має бути кімнатної температури, якщо є зайва волога, її необхідно прибрати за допомогою паперових рушників. Найкраще готувати м’ясо на добре розжареній чавунній сковорідці. Отже, розповідаємо, що треба зробити, щоб курка та інші продукти не прилипали під час смаження до пательні.

Якщо прилипає м’ясо до сковорідки, що треба зробити

Олія. Поставте сковорідку на плиту і налийте трохи олії, нагрійте її до тих пір, поки не піде легкий димок. Потім приберіть сковороду з плити, витріть насухо паперовими серветками. Після прожарювання мити її не треба, просто насипайте олію, добре розгрійте та смажте курятину чи інше м’ясо як зазвичай.

Поставте сковорідку на плиту і налийте трохи олії, нагрійте її до тих пір, поки не піде легкий димок. Потім приберіть сковороду з плити, витріть насухо паперовими серветками. Після прожарювання мити її не треба, просто насипайте олію, добре розгрійте та смажте курятину чи інше м’ясо як зазвичай. Пергамент. Якщо прожарювання не допомогло, тоді можна скористатися пергаментом, який нівелює проблему прилипання. Для цього візьміть лист пергаменту, виріжте по діаметру сковорідки й покладіть на дно. Потім наливайте олії та смажте м’ясо прямо на пергамені. Страви не прилипатимуть, а пергамент жодним чином не впливатиме на їхній смак та якість.

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