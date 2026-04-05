ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
17k
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на неділю, 5 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс долара

НБУ встановив курс долара на неділю, 5 квітня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 5 квітня. Перед вихідними долар додав 3 коп. Євро зменшився на 37 коп. Злотий втратив у ціні 10 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,81 грн

Курс євро

  • 1 євро — 50,45 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,77 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що протягом наступного тижня, 6-12 квітня, ситуація на валютному ринку України буде залишатися прогнозованою. Водночас існує великодній фактор, завдяки якому можливе короткочасне зниження курсу купівлі долара.

Дата публікації
Кількість переглядів
17k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie