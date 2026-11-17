Як підвищити несучість курей / © Unsplash

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Якщо кури раптом почали нести значно менше яєць або зовсім припинили, не варто одразу купувати нових несучок. Часто причина криється в умовах утримання, нестачі поживних речовин або скороченні світлового дня. Особливо помітною ця проблема стає восени та взимку, коли природного освітлення недостатньо для підтримання звичної продуктивності птиці.

Фахівці Virginia Cooperative Extension при університеті Virginia Tech називають п’ять основних причин зниження несучості: короткий світловий день, неправильне харчування, захворювання, вік птиці та стрес. Щоб повернути яйця в гнізда, важливо не маскувати проблему добавками, а послідовно перевірити умови утримання курей.

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Збільште світловий день за допомогою лампи

Одна з найпоширеніших причин зимового зниження несучості — нестача світла. Коли дні стають коротшими, організм курей отримує сигнал до сезонного зниження яйцекладки.

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За рекомендаціями фахівців Virginia Tech, для підтримання несучості птиці потрібно приблизно 14 годин світла на добу, тому восени та взимку в курнику можна встановити звичайну лампу з таймером, щоб подовжити світловий день.

Важливо дотримуватися кількох правил:

забезпечити приблизно 14–16 годин загального освітлення на добу;

вмикати лампу вранці, щоб кури мали достатньо часу на природний відпочинок увечері;

не залишати світло цілодобово;

підтримувати стабільний режим, не змінюючи його різко.

Надмірне освітлення не зробить курей продуктивнішими, а постійне світло може підвищувати стрес і погіршувати поведінку птиці.

Перейдіть на повноцінний корм для несучок

Кури не можуть стабільно нестися, якщо їм бракує білка, енергії та мінералів. Особливо важливий кальцій, адже він потрібен для формування міцної шкаралупи.

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Основою раціону має бути повноцінний комбікорм саме для курей-несучок. У рекомендаціях Virginia Tech зазначено, що такий корм зазвичай містить близько 16–18% білка. Додатково можна поставити окрему годівницю з кормовою черепашкою або подрібненим вапняком, щоб птиця могла отримувати кальцій за потреби.

Народна звичка годувати курей переважно зерном, кукурудзою та кухонними залишками може призвести до незбалансованого харчування. Такі продукти допустимі як невелике доповнення, але вони не повинні замінювати основний корм.

Забезпечте постійний доступ до чистої води

Навіть короткочасна нестача води здатна негативно вплинути на яйцекладку. Взимку проблема часто виникає через замерзання води в поїлках, а влітку — через її надмірне нагрівання.

Щоб уникнути цього, щодня перевіряйте поїлки, мийте їх і доливайте свіжу воду. В холодний період стежте, щоб вона не замерзала. Можна використовувати спеціальні підігрівальні підставки для поїлок, призначені для пташників.

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Не варто замінювати звичайну воду солодкими напоями або регулярно додавати до неї оцет та інші домашні засоби. Для нормальної несучості найважливіше — постійний доступ до чистої питної води.

Усуньте вологість і протяги в курнику

Сирість, різкі перепади температури та холодні протяги створюють для птиці несприятливі умови. У приміщенні має бути суха підстилка, достатня вентиляція та захист від опадів.

Якщо підлога волога, потрібно прибрати мокрий матеріал і насипати свіжу суху підстилку. Не треба повністю закривати вентиляційні отвори заради збереження тепла: без повітрообміну в курнику накопичуються волога й аміак, що шкодить дихальній системі птиці.

Узимку також важливо захистити курей від холодного повітря, яке безпосередньо потрапляє на сідала. Водночас обігрівати приміщення до надмірно високої температури не потрібно — набагато важливіші сухість і стабільні умови.

Перевірте курей на паразитів

Кліщі, воші та внутрішні паразити виснажують птицю, спричиняють свербіж, неспокій і можуть знижувати несучість. Особливо уважно потрібно оглядати ділянки під крилами, біля клоаки та під пір’ям.

Крім того, варто перевірити дерев’яні сідала, стики й тріщини в курнику: червоні курячі кліщі часто ховаються саме там, а вночі виходять живитися.

Якщо виявили паразитів, потрібно очистити приміщення, замінити підстилку та застосувати ветеринарний препарат, дозволений для птиці. Дотримуйтеся інструкції щодо оброблення і термінів очікування перед використанням яєць у їжу. Саморобні суміші з різкими ароматами не замінюють повноцінного лікування.

Зменште стрес і перевірте гнізда

Гучні звуки, поява хижаків, часте переміщення птиці, тіснота й конфлікти між курми можуть негативно впливати на яйцекладку. Тому бажано підтримувати стабільний склад стада, захистити курник від гризунів і хижаків та облаштувати достатньо зручних гнізд.

Є ще одна причина, через яку господарі іноді помилково вважають, що кури припинили нестися: птиця може відкладати яйця в затишних місцях поза гніздами. Перевірте підстилку, кущі, кути господарських приміщень і місця вигулу.

Якщо курка довго сидить у гнізді, квокче й неохоче залишає його, можливо, у неї проявилася квочкова поведінка. В цей період яйцекладка природно припиняється.

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