Голодна кутя на Водохреще: як її готують, які традиції та значення

Кутя для українців - це не просто страва. Це - символічна обрядова їжа, пов’язана з великими зимовими святами. Її готують тричі: на Святвечір (24 грудня), на Щедрий вечір (31 грудня) та на Водохресний святвечір (5 січня).

Кутя на Водохреще символізує завершення різдвяно-новорічного циклу свят, вдячність та очищення. Її ще називають: голодна кутя, третя кутя чи водохресна кутя.

Символіка Водохресної куті

У народі третя кутя означає - чищення та прощання зі святами, вдячність за прожитий рік та духовне оновлення. Після цієї Святої вечері людина ніби входить у новий період — після освяченої води закінчувався строгий піст.

Голодна кутя - стриманіша за Щедру, яка найбільш ситна та святкова, а також - простіша за Святвечірню, яка найсуворіша та найсимволічніша.

Водохресна кутя пісна, але дуже скромна. Її готують не лише без молока, вершків, масла, а також - без зайвих солодких інгредієнтів. На Поліссі її робили майже несолодкою. На Поділлі іноді додавали лише краплю меду, а на Галичині могли розводити мед освяченою водою

Класичний рецепт Голодної куті

Інгредієнти :

1 склянка пшениці

3–4 склянки води

½ склянки маку

2–3 ст. л. меду

щіпка солі (за )

Приготування

Пшеницю промийте та замочіть на ніч. Перед приготуванням залийте свіжою водою та варіть на малому вогні 1–1,5 год. Приготуйте мак. Залийте його окропом на 15 хв. Відцідіть воду та розітріть до білого «молочка». Змішайте інгредієнти. У теплу пшеницю додайте розтертий мак, мед та трішки води, щоб кутя була соковитою.

В народі існують традиції, пов’язані з третьою кутею. Зазвичай після вечері більше не їли — чекали на освячену воду. Крім того, страву залишали на столі “для душ предків”, а частину могли висипати птахам — “щоб принесли весну”.

Нагадаємо, ми писали про православний календар свят січня 2026 року - головні церковні дати.