ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

Кутя на Щедрий вечір: як її готують, які традиції та значення

Раніше Щедрий вечір святкували 13 січня (за юліанським календарем).

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кутя.

Кутя / © YouTube

В Україні 31 грудня святкують Щедрий вечір. Це свято символізує перехід від старого до нового року, оновлення і добробут. Саме до цього вечора варили щедру або багату кутю.

Все про кутю на Щедрий вечір та її особливості читайте в матеріалі ТСН.ua.

На відміну від куті на Святвечір, яка є пісною та урочистою, щедра кутя — це святкова страва, яка символізує врожай, щастя в домі та добробут у новому році.

Особливості куті на Щедрий вечір

Кутя на Святий вечір, 24 грудня, — це обрядова страва, яку їдять у тиші та молитві. Вона — головна серед 12 страв. Її подають як символ духовної чистоти та смирення.

Вона пісна, бо ж триває Різдвяний піст. Її готують з пшениці або ячменю, додають мед, мак, родзинки, горіхи.

Щедра кутя — не пісна, а поживна й «багата». До зерна додають вершкове масло, молоко або вершки, вершковий сир чи сметану, а також традиційно — сухофрукти, курагу, чорнослив, горіхи та мед. На Поділлі зустрічалася кутя зі шкварками або смальцем.

У народі казали: «Яка щедра кутя — таким буде й рік». Її подавали під співи щедрівок, з танцями та веселощами, адже це свято радості, молодості й достатку.

Рецепт Щедрої куті

Інгредієнти

  • 1 склянка пшениці

  • 3–4 склянки води

  • 1 склянка молока

  • 50–70 г вершкового масла

  • 3–4 ст. л. меду

  • 4 ст. л. перетертого маку)

  • 100 г горіхів

  • родзинки, курага або чорнослив — за смаком

    Приготування

  1. Пшеницю промийте та замочіть на ніч. Потім залийте водою і варіть на малому вогні до м’якості.

  2. Додайте склянку молока та проваріть ще 10–15 хвилин.

  3. Запарте мак і перетріть до «молочка».

  4. Змішайте теплу пшеницю, вершкове масло, мед, мак, родзинки, сухофрукти, горіхи.

  5. Дайте настоятися 20–30 хвилин.

  6. Подавайте кутю теплою у великій мисці, щоб «багатство в дім приходило».

Нагадаємо, ми писали про те, чому кутя — головна страва на столі на Святвечір, 24 грудня, та що вона символізує.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie