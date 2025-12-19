Кутя на Святвечір: чому вона головна страва, що символізує, класичний рецепт

Кутя. / © ТСН

Кутя — головна серед на 12 страв на Святвечір. Саме з неї починають святкову вечерю після появи першої зірки. З давніх-давен кутя вважалася не просто їжею, а обрядовою стравою, що поєднує живих, померлих предків і майбутні покоління.

Чому кутя є головною стравою на Святвечір, що символізує та який її класичний рецепт — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Від давніх часів і до сьогодні кутя залишається головною серед 12 страв на Святвечір. Наші пращурі вірили, що кожен інгредієнт куті має глибокий сенс та своє значення:

пшениця — символ життя, родючості й вічності

мак — захист від зла

мед — Божа благодать, здоров’я та солодке життя

горіхи — сила, достаток і мудрість

вода — очищення й оновлення

Народні звичаї

Господар урочисто заносив кутю до хати й ставив на почесне місце. Вона була першою стравою, яку куштували. Їли її всі члени родини з одного посуду - це вважалося знаком єдності. Частину куті залишали на ніч для душ померлих родичів.

Наша країна дуже різноманітна, а тому в різних регіонах України кутю також готують по-різному. Наприклад, на Галичині і Поділлі вона має густу консистенцію, на Поліссі — рідку, а на сході до неї часто додають узвар, а не воду.

У більшості областей в основі страви — пшениця чи ячмінь. Втім, на півдні частіше використовують рис. Серед доповнень, якими щедро приправляють цю обрядову страву — мак, мед, горіхи, родзинки, халва, іноді чорнослив.

Класичний рецепт куті на Святвечір

Інгредієнти :

250 г пшениці

100 г маку

3–4 ст. л. меду

50 г волоських горіхів

50 г родзинок

дрібка солі

вода

Приготування:

Пшеницю добре промити, замочити на 6–8 годин або на ніч. Зварити до м’якості (1–1,5 год), відцідити зайву воду. Мак залити окропом, настояти 30 хв, злити воду й перетерти до «молочка». Горіхи дрібно порізати, родзинки запарити. Змішати пшеницю, мак, горіхи та родзинки. Додати мед і трохи теплої води або узвару — до бажаної консистенції. Акуратно перемішати й дати настоятися.

Нагадаємо, ми писали про те, коли варити кутю взимку 2025–2026. Українці готують кутю тричі до конкретних дат: на Святвечір перед Різдвом, у Щедрий вечір перед Новим роком та напередодні Водохреща.