ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Кутя на Святвечір: чому вона головна страва, що символізує, класичний рецепт

Кутя залишається головною серед 12 страв на Святвечір.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кутя.

Кутя. / © ТСН

Кутя — головна серед на 12 страв на Святвечір. Саме з неї починають святкову вечерю після появи першої зірки. З давніх-давен кутя вважалася не просто їжею, а обрядовою стравою, що поєднує живих, померлих предків і майбутні покоління.

Чому кутя є головною стравою на Святвечір, що символізує та який її класичний рецепт — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Від давніх часів і до сьогодні кутя залишається головною серед 12 страв на Святвечір. Наші пращурі вірили, що кожен інгредієнт куті має глибокий сенс та своє значення:

  • пшениця — символ життя, родючості й вічності

  • мак — захист від зла

  • мед — Божа благодать, здоров’я та солодке життя

  • горіхи — сила, достаток і мудрість

  • вода — очищення й оновлення

Народні звичаї

Господар урочисто заносив кутю до хати й ставив на почесне місце. Вона була першою стравою, яку куштували. Їли її всі члени родини з одного посуду - це вважалося знаком єдності. Частину куті залишали на ніч для душ померлих родичів.

Наша країна дуже різноманітна, а тому в різних регіонах України кутю також готують по-різному. Наприклад, на Галичині і Поділлі вона має густу консистенцію, на Поліссі — рідку, а на сході до неї часто додають узвар, а не воду.

У більшості областей в основі страви — пшениця чи ячмінь. Втім, на півдні частіше використовують рис. Серед доповнень, якими щедро приправляють цю обрядову страву — мак, мед, горіхи, родзинки, халва, іноді чорнослив.

Класичний рецепт куті на Святвечір

Інгредієнти:

  • 250 г пшениці

  • 100 г маку

  • 3–4 ст. л. меду

  • 50 г волоських горіхів

  • 50 г родзинок

  • дрібка солі

  • вода

Приготування:

  1. Пшеницю добре промити, замочити на 6–8 годин або на ніч. Зварити до м’якості (1–1,5 год), відцідити зайву воду.

  2. Мак залити окропом, настояти 30 хв, злити воду й перетерти до «молочка».

  3. Горіхи дрібно порізати, родзинки запарити. Змішати пшеницю, мак, горіхи та родзинки.

  4. Додати мед і трохи теплої води або узвару — до бажаної консистенції. Акуратно перемішати й дати настоятися.

Нагадаємо, ми писали про те, коли варити кутю взимку 2025–2026. Українці готують кутю тричі до конкретних дат: на Святвечір перед Різдвом, у Щедрий вечір перед Новим роком та напередодні Водохреща.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie