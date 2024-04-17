Квадратний тип фігури: як створити ілюзію ідеальних пропорцій і що в жодному разі не можна одягати

Не всі жінки можуть похизуватися ідеальними формами чи тонкою талією, але це зовсім не означає, що їм не пощастило з фігурою. Тип "прямокутник" або "квадрат" - це своєрідний полотно, на якому можна створити будь-який шедевр за допомогою правильно підібраного одягу.

Головне завдання для "прямокутника" - створити ілюзію вигинів та підкреслити жіночність силуету. І це насправді значно простіше, ніж здається на перший погляд. Кілька хитрощів - і кожна перетвориться на справжню богиню.

Який одяг підходить типу фігури квадрат чи прямокутник - далі в матеріалі.

Тип фігури квадрат або прямокутник: опис

Фігура "прямокутник" або "квадрат" характеризується прямою лінією талії, приблизно однаковою шириною плечей та стегон, невеликим бюстом. Зазвичай такий тип фігури мають високі та струнки жінки з довгими ногами.

Основна особливість "прямокутника" - відсутність яскраво виражених вигинів та плавних ліній силуету. Талія майже не виділяється, а пропорції верхньої та нижньої частин тіла приблизно однакові.

Проте, це зовсім не недолік - адже фігура "прямокутник" дає безмежний простір для експериментів зі стилем та фасонами. Головне - створити правильні пропорції за допомогою правильного одягу.

Який одяг підходить типу фігури квадрат

Приталені сукні

Приталені сукні підійдуть для типу фігури "прямокутник". Фото: X (Twitter)

Обирайте моделі, які облягають талію та м'яко розкльошуються донизу. Це створить ілюзію вигинів та додасть силуету жіночності.

Спідниця-сонце

Спідниця-сонце личить для типу фігури "прямокутник"

Розкльошені спідниці середньої довжини чудово підкреслять стрункі ноги та візуально збалансують фігуру. Особливо ефектно виглядатимуть моделі з високою талією.

Баска

Баска личить для типу фігури "прямокутник"

Блузки, сукні та жакети з баскою на талії додадуть об'єму в потрібних місцях та створять ефект пісочного годинника. Це один з найкращих фасонів для "прямокутника".

Драпірування та складки

Драпірування та складки личать для типу фігури "прямокутник"

Вони допоможуть створити плавні лінії силуету там, де їх бракує. Обирайте блузи та сукні з драпіровками в зоні декольте або на талії.

Акценти на плечах

Акценти на плечах вдало підкреслюють фігуру квадрат

Блузки та сукні з об'ємними рукавами, паффами або декором на плечах візуально розширять верхню частину тіла та збалансують пропорції.

Ремені та пояси

Ремені та пояси вигідно підкреслюють талію для квадратної фігури

Тонкий ремінець або поясок на талії - найпростіший спосіб підкреслити жіночність силуету. Можна носити їх з сукнями, туніками або блузами.

А-силует

Сукні та спідниці, які розкльошуються від талії, додадуть фігурі м'якості та створять плавні вигини. Це бездоганний вибір для власниць "прямокутника".

Що не варто одягати власницям типу фігури квадрат

Надто об'ємні речі

Оверсайз, мішкуваті светри та безформні сукні лише підкреслять відсутність вигинів та зроблять фігуру громіздкою. Обирайте більш приталені силуети.

Прямі сукні та сорочки

Вони ніяк не підкреслюють талію та лише погіршують "прямокутність" силуету. Краще віддавати перевагу моделям з акцентом на лінії талії.

Брюки та джинси з низькою посадкою

Вони візуально подовжують торс та скорочують ноги, порушуючи пропорції фігури. Обирайте моделі з високою або середньою посадкою.

Горизонтальні смужки

Вони можуть додати небажаного об'єму та розширити силует в тих місцях, де це не потрібно. Віддавайте перевагу вертикальним принтам або однотонним речам.

Спідниці-олівці

Хоча цей фасон вважається базовим, для "прямокутника" він не завжди доречний - адже лише підкреслює відсутність вигинів. Краще обирати більш розкльошені моделі.

Довгі прямі кардигани

Вони приховують талію та роблять фігуру безформною. Обирай більш приталені жакети або укорочені кардигани, які не нижче стегон.

Фігура "прямокутник" - це справжній подарунок для модниць, адже вона дозволяє приміряти на себе найрізноманітніші образи та стилі. Не бійтеся експериментувати з фасонами, кольорами та принтами - адже ваша фігура дозволяє це.

Знаменитості з типом фігури "прямокутник"

Багато голлівудських зірок мають фігуру "прямокутник" і виглядають просто приголомшливо! Їхній приклад доводить, що цей тип фігури - зовсім не вирок, а лише привід для експериментів зі стилем та пошуку свого унікального образу.

Міла Йовович має квадратний тип фігури / Фото: instagram.com/millajovovich

Міла Йовович - справжня ікона стилю з фігурою "прямокутник". Вона часто з'являється на червоних доріжках у приталених сукнях, які малюють їй тонку талію. Міла віддає перевагу моделям з акцентом на плечах або з асиметричним кроєм, які додають її образу родзинки.

Джулія Робертс має квадратний тип фігури / Фото: Associated Press

Ще одна знаменита власниця фігури "прямокутник" — Джулія Робертс. Її головний секрет - вміння підкреслити достоїнства своєї фігури за допомогою правильних акцентів. Джулія часто вибирає сукні та блузи з V-подібним вирізом, які візуально подовжують шию та роблять акцент на зоні декольте. Вона не боїться яскравих кольорів та сміливих принтів - і завжди виглядає свіжо та ефектно.

Кіра Найтлі має квадратний тип фігури

Кіра Найтлі теж може похвалитися фігурою "прямокутник" - і вона вміє подати її з найкращого боку. Кіра часто з'являється на публіці в жіночних сукнях А-силуету, які м'яко окреслюють талію та розкльошуються донизу. Вона також любить вибирати вбрання з драпіровками та складками, які додають її образу романтичності та м'якості.

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