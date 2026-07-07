Квартира перетворюється на сауну: експерти назвали три прості способи зберегти прохолоду навіть у пекельну спеку

Як зберегти прохолоду в квартирі / © pexels.com

Реклама

Експерти з домашнього комфорту назвали три прості, але ефективні способи, які допоможуть зберегти прохолоду в оселі та зменшити навантаження на кондиціонер або зовсім обійтися без нього.

Не впускайте сонячне тепло до кімнати

Найбільший ворог прохолоди — прямі сонячні промені. За словами фахівців, значна частина сонячної енергії, яка потрапляє через вікна, перетворюється на тепло всередині приміщення. Саме тому в найспекотніші години дня варто тримати штори, жалюзі або ролети закритими.

Особливо це стосується вікон, що виходять на південний та західний бік. Якщо є можливість, варто використовувати щільні штори або тканини з ефектом затемнення — вони допоможуть значно зменшити нагрівання кімнати.

Реклама

Використовуйте вентилятор правильно

Багато хто вважає, що вентилятор охолоджує повітря. Насправді він лише створює потік, який допомагає тілу швидше віддавати тепло, через що людина відчуває приємну прохолоду.

Якщо у вас є стельовий вентилятор, улітку він має обертатися проти годинникової стрілки — так повітря ефективніше циркулюватиме по кімнаті. Підлогові або настільні моделі також краще розташовувати так, щоб вони забезпечували постійний рух повітря.

Водночас експерти наголошують: під час аномальної спеки вентилятор не замінить кондиціонер. Якщо температура стає небезпечно високою, важливо пити достатньо води, уникати перегрівання та за можливості перебувати в охолоджених приміщеннях.

Менше готуйте на плиті та в духовці

Під час спеки кухня може стати одним із найгарячіших місць у будинку. Увімкнена духовка або варильна поверхня швидко підвищують температуру не лише на кухні, а й у всій оселі.

Реклама

Щоб цього уникнути, експерти радять:

готувати на відкритому повітрі, якщо є така можливість;

використовувати аерофритюрницю, мультиварку або тостерну піч замість великої духовки;

планувати приготування їжі на ранкові або вечірні години, коли надворі прохолодніше.

Додаткові поради, які допоможуть пережити спеку

Окрім трьох основних правил, варто дотримуватися ще кількох простих рекомендацій:

відкривайте вікна рано-вранці або пізно ввечері, коли температура надворі нижча;

вимикайте електроприлади, які не використовуються, адже вони також виділяють тепло;

пийте більше води та не допускайте зневоднення;

за можливості уникайте фізичних навантажень у найспекотніші години дня.

FAQ

Як охолодити квартиру без кондиціонера?

Щоб зберегти прохолоду без кондиціонера, закривайте штори або жалюзі вдень, провітрюйте квартиру лише вранці та ввечері, використовуйте вентилятори для циркуляції повітря та намагайтеся не користуватися духовкою чи плитою в години максимальної спеки. Ці прості кроки допоможуть знизити температуру в оселі на кілька градусів.

Реклама

Чи потрібно закривати вікна під час спеки?

Так. Якщо на вулиці спекотніше, ніж у квартирі, відкриті вікна лише впускають гаряче повітря. Найкраще провітрювати житло вночі, рано-вранці або після заходу сонця, а вдень тримати вікна зачиненими та захищати їх від прямого сонячного проміння шторами чи жалюзі.

Новини партнерів