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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
2 хв

Квас із бузини — як приготувати газований напій

Один із найпопулярніших сезонних рецептів — квас із квітів бузини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Квас з бузини.

Квас з бузини. / © pixabay.com

Ароматний, освіжальний і натуральний — квас із бузини вважається одним із найпопулярніших літніх напоїв. Його цінують не лише за ніжний квітковий смак, а й за корисні властивості. Такий напій чудово втамовує спрагу в спеку, а завдяки природному бродінню не потребує магазинних дріжджів.

Як приготувати корисний квас із бузини, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зберіть суцвіття з чорної бузини. Найкраще робити це в суху погоду, бо важливим є саме пилок рослини. У ньому — натуральні дріжджі, які відповідають за бродіння.

Важливо зібрати суцвіття, які вже розкрилися. Перевірте, щоб на квітах не було комах.

Інгредієнти:

  • 10 л води;

  • 150 г (приблизно 40 штук) суцвіття бузини;

  • 1 кг цукру;

  • 10-20 г лимонної кислоти або 1 лимон.

Приготування

  1. У великій каструлі нагрійте воду до температури 40-45 градусів. Додайте цукор, сік лимона чи лимонну кислоту. Помішайте, поки цукор не розтане.

  2. Коли сироп охолов до кімнатної температури, додайте суцвіття бузини.

  3. Важливо, щоб у ємності, в якій бродитиме напій, залишався вільний простір для бродіння напою.

  4. Накрийте ємність рушником, аби усередину не потрапили мошки. Залиште ємність за кімнатної температури на 5 днів, щоб розпочався процес бродіння. Перемішуйте квас декілька разів на день.

  5. Коли квас буде готовим, то відцідіть його від квітів. Потім перелийте у пляшки так, щоб одна чверть залишалася вільною. Поставте до холодильника або іншого прохолодного місця.

Нагадаємо, ми писали про те, що зробити із цвіту бузини, аби отримати максимум користі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
259
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