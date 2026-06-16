Квас з бузини. / © pixabay.com

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Ароматний, освіжальний і натуральний — квас із бузини вважається одним із найпопулярніших літніх напоїв. Його цінують не лише за ніжний квітковий смак, а й за корисні властивості. Такий напій чудово втамовує спрагу в спеку, а завдяки природному бродінню не потребує магазинних дріжджів.

Як приготувати корисний квас із бузини, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зберіть суцвіття з чорної бузини. Найкраще робити це в суху погоду, бо важливим є саме пилок рослини. У ньому — натуральні дріжджі, які відповідають за бродіння.

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Важливо зібрати суцвіття, які вже розкрилися. Перевірте, щоб на квітах не було комах.

Інгредієнти:

10 л води;

150 г (приблизно 40 штук) суцвіття бузини;

1 кг цукру;

10-20 г лимонної кислоти або 1 лимон.

Приготування

У великій каструлі нагрійте воду до температури 40-45 градусів. Додайте цукор, сік лимона чи лимонну кислоту. Помішайте, поки цукор не розтане. Коли сироп охолов до кімнатної температури, додайте суцвіття бузини. Важливо, щоб у ємності, в якій бродитиме напій, залишався вільний простір для бродіння напою. Накрийте ємність рушником, аби усередину не потрапили мошки. Залиште ємність за кімнатної температури на 5 днів, щоб розпочався процес бродіння. Перемішуйте квас декілька разів на день. Коли квас буде готовим, то відцідіть його від квітів. Потім перелийте у пляшки так, щоб одна чверть залишалася вільною. Поставте до холодильника або іншого прохолодного місця.

Нагадаємо, ми писали про те, що зробити із цвіту бузини, аби отримати максимум користі.

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