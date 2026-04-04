Квітень вирішує все: які рослини варто обрізати для рясного цвітіння

Гортензія / © Pexels

Реклама

У квітні варто обрізати низку декоративних і плодових рослин, щоб стимулювати їхній ріст та забезпечити рясне цвітіння впродовж сезону. Фахівці радять звернути увагу на сім популярних видів, для яких рання весна є оптимальним періодом догляду.

Про це повідомило видання martha stewart.

Обрізка навесні допомагає не лише сформувати крону, а й покращує циркуляцію повітря, зменшує ризики хвороб і сприяє утворенню нових пагонів. Водночас неправильний час або техніка можуть нашкодити рослинам, тому важливо дотримуватися рекомендацій.

Реклама

Серед рослин, які доцільно обрізати саме у квітні, фахівці називають волотисті гортензії. Вони формують суцвіття на пагонах поточного року, тому ранньовесняна обрізка стимулює рясне літнє цвітіння. Минулорічні пагони радять вкорочувати приблизно на третину або навіть наполовину.

Також у цей період варто приділити увагу трояндам. Видалення сухих і пошкоджених гілок, а також слабких пагонів допомагає покращити доступ повітря і зменшити ризик захворювань, що в підсумку впливає на кількість квітів.

Квітень підходить і для обрізки плодових дерев — яблунь, груш, вишень, абрикосів і слив. Очищення крони від зайвих і хворих гілок дає змогу сонячному світлу краще проникати всередину, що позитивно позначається на якості врожаю.

Окремо фахівці радять звернути увагу на чагарник каріоптерис, або так званий «блакитний туман». Оскільки він цвіте на нових пагонах, його можна сміливо вкорочувати до невеликої висоти — це стимулює активне відростання.

Реклама

Не менш важливою є обрізка винограду. Поки рослина перебуває у стані спокою, варто прибрати слабкі та пошкоджені частини і скоротити торішні пагони до кількох здорових бруньок. Це допомагає підвищити врожайність.

Для димчастого куща обрізка у квітні також має значення: вона сприяє формуванню яскравого листя та загальному оновленню рослини. Зазвичай видаляють старі або пошкоджені стебла та надають кущу бажаної форми.

Серед компактних декоративних рослин фахівці виділяють і чагарникову лапчатку. Видалення найстаріших гілок біля основи омолоджує рослину, покращує провітрювання та стимулює тривале цвітіння.

